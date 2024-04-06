Одесити не перестають нагадувати владі: насамперед – ЗСУ (фоторепортаж)

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», протестувальники біля мерії вимагають від народних обранців довести, що вони справді з народом і нарешті почати витрачати гроші раціонально. Адже під час війни насамперед необхідно подумати про наших захисників.

Ось як побачила сьогоднішній захід наш кореспондент:

А завершилася акція хвилиною мовчання на згадку про загиблих за Україну.

Нагадаємо, раніше наша кореспондент поцікавилася в учасників акції, що змушує їх приходити до будівлі мерії щосуботи.