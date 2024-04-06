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Одесити не перестають нагадувати владі: насамперед – ЗСУ (фоторепортаж)

Одесити не перестають нагадувати владі: насамперед – ЗСУ (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 6 квітня, на Думській площі в Одесі, біля будівлі мерії міста, як це вже заведено цього дня тижня, знову зібралися пікетувальники на традиційну акцію «Кава на Думській».

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», протестувальники біля мерії вимагають від народних обранців довести, що вони справді з народом і нарешті почати витрачати гроші раціонально. Адже під час війни насамперед необхідно подумати про наших захисників.

Ось як побачила сьогоднішній захід наш кореспондент:

Акція на Думській: напис на асфальті

Учасники акції на Думській

Акція на Думській: учасники

Акція на Думській: 6 квітня 2024

А завершилася акція хвилиною мовчання на згадку про загиблих за Україну.Акція на Думській: хвилина мовчання

Нагадаємо, раніше наша кореспондент поцікавилася в учасників акції, що змушує їх приходити до будівлі мерії щосуботи.

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