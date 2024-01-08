9 січня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов

Наразі Одесу засипає снігом.

Погода в Одесі

Вночі та вранці 9 січня в Одесі очікується сніг, хуртовина. Протягом доби ожеледиця.

Вітер північний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Погода в Одеській області

9 січня на Одещині буде хмарно. Вночі та вранці сніг, місцями значний, хуртовина. Протягом доби ожеледиця.

Вітер північний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с

Температура вночі 9-14 ° С морозу, вдень 4-9 ° С морозу.

На дорогах області ожеледиця, снігові замети, вночі та вранці видимість під час опадів 200-500 м.

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