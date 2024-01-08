Новости Одессы и Одесской области

9 января в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий

9 января в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий

Во вторник, 9 января в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. В течение суток сохранятся порывы северного ветра 15-20 м/с, гололедица, ночью и утром вьюга, видимость во время снега 200-500 м. Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сейчас Одессу засыпает снегом.

Погода в Одессе 9 января

Ночью и утром 9 января в Одессе ожидается снег, метель. В течение суток гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Одесской области 9 января

9 января в Одесской области будет облачно. Ночью и утром снег, местами значительный, метель. В течение суток гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с

Температура ночью 9-14°С мороза, днем 4-9°С мороза.

На дорогах области гололедица, снежные заносы, ночью и утром видимость во время осадков 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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