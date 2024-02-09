Новини Одеси та Одеської області

9 лютого деякі одесити залишилися без світла: адреси

9 лютого деякі одесити залишилися без світла: адреси

У п’ятницю, 9 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

В роботі до 19.00

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянського (Крісталевського), 1а,3,26,
  • Мальовнича (Скворцова), 24-51,
  • пров. Фруктовий, 1-11,
  • Зелена, 1-42,
  • Авіаційна, 38-58,
  • пров. Пілотний, 1-7,
  • Тіниста, 9/12,
  • Гастело, 54-167а,
  • Святослава Ріхтера, 110-124.

Південний РЕМ

В роботі до 18.00

  • Генерала Швигіна, 34б,38,40,
  • вул. Геранієва, 5.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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