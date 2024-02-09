9 лютого деякі одесити залишилися без світла: адреси

У п’ятницю, 9 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
В роботі до 19.00
- Бреуса, 4-35,
- Композитора Бортнянського (Крісталевського), 1а,3,26,
- Мальовнича (Скворцова), 24-51,
- пров. Фруктовий, 1-11,
- Зелена, 1-42,
- Авіаційна, 38-58,
- пров. Пілотний, 1-7,
- Тіниста, 9/12,
- Гастело, 54-167а,
- Святослава Ріхтера, 110-124.
Південний РЕМ
В роботі до 18.00
- Генерала Швигіна, 34б,38,40,
- вул. Геранієва, 5.