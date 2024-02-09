9 февраля некоторые одесситы остались без света: адреса

В пятницу, 9 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
В работе до 19.00
- Бреуса, 4-35,
- Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а,3,26,
- Живописная (Скворцова), 24-51,
- переулок Фруктовый, 1-11,
- Зеленая, 1-42,
- Авиационная, 38-58,
- переулок Пилотный, 1-7,
- Тенистая, 9/12,
- Гастело, 54-167а,
- Святослава Рихтера, 110-124.
Южный РЭС
В работе до 18.00
- Генерала Швыгина, 34б,38,40,
- ул. Гераниева, 5.