Новости Одессы и Одесской области

9 февраля некоторые одесситы остались без света: адреса

9 февраля некоторые одесситы остались без света: адреса

В пятницу, 9 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

В работе до 19.00

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а,3,26,
  • Живописная (Скворцова), 24-51,
  • переулок Фруктовый, 1-11,
  • Зеленая, 1-42,
  • Авиационная, 38-58,
  • переулок Пилотный, 1-7,
  • Тенистая, 9/12,
  • Гастело, 54-167а,
  • Святослава Рихтера, 110-124.

Южный РЭС

В работе до 18.00

  • Генерала Швыгина, 34б,38,40,
  • ул. Гераниева, 5.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить