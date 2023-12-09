9 грудня: свята, прикмети, заборони

Яке церковне свято відзначають 9 грудня

9 грудня у церковному календарі – зачаття праведною Анною Пресвятою, матір’ю Діви Марії. Анна була дочкою священика Матана з роду Аарона та дружиною Іоакима з роду Давида. Вони жили в Назареті і були благочестивими та милосердними людьми, але не мали дітей, що вважалося ганьбою та покаранням Божим. Вони молилися Богу за дарування їм потомства і обіцяли присвятити йому народжену дитину. Бог почув їхні молитви і послав до них ангела, який сповістив, що в них буде дочка, яку назвуть Марією і яка буде благословенною серед жінок. Анна народила Марію та виховувала її до трьох років, а потім привела її до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Анна померла в Назареті і була похована у гробниці Богородиці. Анна шанується як одна з найшанованіших святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, матерів, бабусь, рудокопів та деяких країн та міст.

Що не можна робити 9 грудня

Виходити з дому після заходу сонця.

Дівчатам заборонено виконувати домашню роботу.

Не можна лихословити, лаятись, думати погано.

9 грудня: народні прикмети та традиції

Серед наших предків було немало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: безвітряний і тихий день – добре вродять садові фрукти;

якщо йде дощ, то навесні також буде дощ;

дерева вкриває іній – наступного року буде великий урожай;

ясна погода – до сильних морозів на Новий рік, а якщо хмарно – то до Нового року чекайте на відлигу.

Важливі та пам’ятні дати в Україні та світі 9 грудня

1879 – Томас Едісон отримує патент на вугільний мікрофон;

1905 рік – у Франції ухвалюють закон про відокремлення церкви та держави;

1909 рік – створюють футбольний клуб «Борусія» (Дортмунд);

1917 рік – у Криму створюють курултай, найвищий орган кримських татар;

1918 рік – Директорія УНР приймає постанову про відміну законів гетьманського уряду в галузі робочого законодавства та відновлює закон про восьмигодинний робочий день;

1948 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього;

1953 – американська компанія «Дженерал Електрик» оголошує про звільнення всіх комуністів;

1968 рік – у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно демонструє винайдену ним або в його лабораторії комп’ютерну мишу та гіпертекст;

1994 рік – у Північній Атлантиці біля Канади зазнає аварії і тоне суховантажне судно Чорноморського пароплавства «Сальвадор Альєнде»;

1997 рік – здійснюють перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв’язку «Київстар»;

2004 рік – набирають чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України;

2007 рік – у Ялті відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;

2011 рік – українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри STALKER i Козаки заявляє про закриття, проекти компанії були заморожені.

Іменини 9 грудня святкують:

Володимир;

Анатолій;

Василь;

Ганна (Анна).

Талісманом людини, народженої 9 грудня, є олександрит, один з найбільш рідкісних і цінних різновидів хризоберилу. Здавна вірили, що прикраси з олександритом гартують дух свого власника, посилаючи йому випробування.

9 грудня народилися:

1608 – Джон Мілтон, видатний англійський поет;

1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний та громадський діяч;

1717 – Йоган Вінкельман, німецький мистецтвознавець, а також основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію;

1748 – Клод-Луї Бертолле, французький хімік, який першим використовував хлор для відбілювання паперу та тканини;

1842 – Каразін Микола Миколайович, художник-баталіст та письменник, а також онук засновника Харківського університету Василя Каразіна;

1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець та перекладач;

1861 – Євген Чикаленко, український громадський та культурний діяч, меценат, теоретик та практик сільського господарства;

1897 – Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет та перекладач;

1901 – Еден фон Хорват, австрійський драматург угорського походження. Йому належать п’єси «Смерть у Моренгассі», «Казки Віденського лісу», «Дон Жуан повертається з війни», а також романи «Споконвічний обиватель», «Юність без Бога» та інші.

1955 – Марія Яцимирська, український філолог та політолог, доктор політичних наук Українського вільного університету, завідувач кафедри мови засобів масової інформації та Львівського університету імені Івана Франка;

1980 – Саймон Гелберг, американський режисер, комік та актор. (Теорія великого вибуху).

9 грудня в Україні та світі відзначають:

Всесвітній день техномузики . Дату святкування обрали не випадково – саме цього дня народився засновник жанру Хуан Аткінс. Техномузика також відома як музика Детройта, адже шлях відомих музикантів розпочинався саме у цьому місті у США. Техно створили для того, щоб кинути виклик усім соціальним нормам, відчути себе справжнім бунтарем.

. Дату святкування обрали не випадково – саме цього дня народився засновник жанру Хуан Аткінс. Техномузика також відома як музика Детройта, адже шлях відомих музикантів розпочинався саме у цьому місті у США. Техно створили для того, щоб кинути виклик усім соціальним нормам, відчути себе справжнім бунтарем. Також 9 грудня Міжнародний день ветеринарної медицини . Цей особливий день присвячений усім, хто працює у ветеринарній медицині для підтримки здоров’я та благополуччя тварин.

. Цей особливий день присвячений усім, хто працює у ветеринарній медицині для підтримки здоров’я та благополуччя тварин. А ще 9 грудня відзначають Міжнародний день умовно-безкоштовних програм . Цей день було створено для вшанування важливого внеску комп’ютерних програм у життя сучасної людини. Свято також вшановує творчість та важку працю тих, хто займається розробкою програмного забезпечення, яке робить повсякденне життя набагато простіше.

. Цей день було створено для вшанування важливого внеску комп’ютерних програм у життя сучасної людини. Свято також вшановує творчість та важку працю тих, хто займається розробкою програмного забезпечення, яке робить повсякденне життя набагато простіше. 9 грудня Міжнародний день вшанування жертв злочинів геноциду . Кожна людина, незалежно від кольору шкіри, віросповідання, політичних поглядів чи національності, має право на безпечне життя. Масове кровопролиття знищують відповідні групи населення того чи іншого походження, соціального прошарку, віри. Про геноцид знали ще у Стародавній Греції. Будь-які дії, які мають геноцидний характер, є тяжким злочином. Адже це не просто вбивство, а заздалегідь продумана кампанія.

. Кожна людина, незалежно від кольору шкіри, віросповідання, політичних поглядів чи національності, має право на безпечне життя. Масове кровопролиття знищують відповідні групи населення того чи іншого походження, соціального прошарку, віри. Про геноцид знали ще у Стародавній Греції. Будь-які дії, які мають геноцидний характер, є тяжким злочином. Адже це не просто вбивство, а заздалегідь продумана кампанія. Також 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. Подія була започаткована з ініціативи ООН наприкінці жовтня 2003 року. Дату обрали на честь підписання Конвенції проти корупції, яке відбулося 2003 року у місті Меріда. Конвенція набула чинності у 2005 році після того, як її ратифікували 30 країн. Верховна Рада України зробила це у 2006 році.