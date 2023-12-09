9 декабря: праздники, приметы, запреты

Какой церковный праздник отмечают 9 декабря

9 декабря в церковном календаре – зачатие праведной Анной Пресвятой. Жизнь святой Анны, матери Девы Марии. Анна была дочерью священника Матана из рода Аарона и женой Иоакима из рода Давида. Они жили в Назарете и были благочестивыми и милосердными людьми, но не имели детей, что считалось позором и наказанием Божьим. Они молились Богу о даровании им потомства и обещали посвятить ему рожденного ребенка. Бог услышал их молитвы и послал к ним ангела, возвестившего, что у них будет дочь, которую назовут Марией, и которая будет благословенной среди женщин. Анна родила Марию и воспитывала ее до трех лет, а затем привела ее в храм Господень, где она находилась до совершеннолетия. Анна умерла в Назарете и была похоронена в гробнице Богородицы. Анна почитается как одна из самых почитаемых святых в христианстве. Она считается покровительницей беременных, матерей, бабушек, рудокопов и некоторых стран и городов.

Что нельзя делать 9 декабря

Выходить из дома после заката.

Девушкам запрещено выполнять домашнюю работу.

Нельзя злословить, ругаться, думать нехорошо.

9 декабря: народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: безветренный и тихий день – хорошо уродят садовые фрукты;

если идет дождь, то весной также будет дождь;

деревья покрывает иней – в следующем году будет большой урожай;

ясная погода – к сильным морозам на Новый год, а если облачно – то до Нового года ждите оттепели.

Важные и памятные даты в Украине и мире 9 декабря

1879 год – Томас Эдисон получает патент на угольный микрофон;

1905 год – во Франции принимают закон об обособлении церкви и государства;

1909 год – создают футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд);

1917 год – в Крыму создают курултай, высший орган крымских татар;

1918 год – Директория УНР принимает постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и восстанавливает закон о восьмичасовом рабочем дне;

1948 год – Генеральная Ассамблея ООН принимает Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;

1953 год – американская компания «Дженерал Электрик» объявляет об увольнении всех коммунистов;

1968 год – в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично демонстрирует изобретенную им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст;

1994 год – в Северной Атлантике возле Канады терпит крушение и тонет сухогруз Черноморского пароходства «Сальвадор Альенде»;

1997 год – совершают первый телефонный звонок в сети мобильной связи «Киевстар»;

2004 год – вступают в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины;

2007 год – в Ялте открывают памятник Тарасу Шевченко;

2011 год – украинская студия GSC Game World, разработавшая известные игры STALKER i Казаки заявляет о закрытии, проекты компании были заморожены.

Именины 9 декабря празднуют:

Владимир;

Анатолий;

Василий;

Анна.

Талисманом человека, рожденного 9 декабря, является александрит. Одна из наиболее редких и ценных разновидностей хризоберилла. Издавна верили, что украшения с александритом закаляют дух своего владельца, посылая ему испытания.

9 декабря родились:

1608 – Джон Милтон, выдающийся английский поэт;

1651 – Даниил Туптало, украинский писатель, церковный и общественный деятель;

1717 – Иоганн Винкельман, немецкий искусствовед, а также основоположник современных представлений об античном искусстве и археологии;

1748 – Клод-Луи Бертолле, французский химик, первым использовавший хлор для отбеливания бумаги и ткани;

1842 – Каразин Николай Николаевич, художник-баталист и писатель, а также внук основателя Харьковского университета Василия Каразина;

1863 – Борис Гринченко, украинский писатель, этнограф, языковед и переводчик;

1861 – Евгений Чикаленко, украинский общественный и культурный деятель, меценат, теоретик и практик сельского хозяйства;

1897 – Борис Тен (Николай Хомичевский), украинский поэт и переводчик;

1901 – Эден фон Хорват, австрийский драматург венгерского происхождения. Ему принадлежат пьесы «Смерть в Моренгассе», «Сказки Венского леса», «Дон Жуан возвращается с войны», а также романы «Извечный обыватель», «Юность без Бога» и другие.

1955 – Мария Яцимирская, украинский филолог и политолог, доктор политических наук Украинского свободного университета, заведующая кафедрой языка средств массовой информации Львовского университета имени Ивана Франко;

1980 – Саймон Гелберг, американский режиссер, комик и актер. (Теория большого взрыва).

9 декабря в Украине и мире отмечают:

Всемирный день техномузыки . Дату празднования выбрали не случайно – именно в этот день родился основатель жанра Хуан Аткинс. Техномузыка также известна как музыка Детройта, ведь путь известных музыкантов начинался именно в этом городе в США. Техно создали для того, чтобы бросить вызов всем социальным нормам, почувствовать себя настоящим бунтарем.

. Дату празднования выбрали не случайно – именно в этот день родился основатель жанра Хуан Аткинс. Техномузыка также известна как музыка Детройта, ведь путь известных музыкантов начинался именно в этом городе в США. Техно создали для того, чтобы бросить вызов всем социальным нормам, почувствовать себя настоящим бунтарем. Также 9 декабря Международный день ветеринарной медицины . Этот особый день посвящен всем, кто работает в ветеринарной медицине для поддержания здоровья и благополучия животных.

. Этот особый день посвящен всем, кто работает в ветеринарной медицине для поддержания здоровья и благополучия животных. А еще 9 декабря отмечают Международный день условно-бесплатных программ . Этот день был создан для чествования важного вклада компьютерных программ в жизнь современного человека. Праздник также чествует творчество и тяжелый труд тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, которое делает повседневную жизнь гораздо проще.

. Этот день был создан для чествования важного вклада компьютерных программ в жизнь современного человека. Праздник также чествует творчество и тяжелый труд тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, которое делает повседневную жизнь гораздо проще. 9 декабря Международный день памяти жертв преступлений геноцида . Каждый человек, независимо от цвета кожи, вероисповедания, политических взглядов или национальности, имеет право на безопасную жизнь. Массовое кровопролитие уничтожают соответствующие группы населения того или иного происхождения, социальной прослойки, веры. О геноциде знали еще в Древней Греции. Любые действия, несущие геноцидный характер, являются тяжким преступлением. Это ведь не просто убийство, а заранее продуманная кампания.

. Каждый человек, независимо от цвета кожи, вероисповедания, политических взглядов или национальности, имеет право на безопасную жизнь. Массовое кровопролитие уничтожают соответствующие группы населения того или иного происхождения, социальной прослойки, веры. О геноциде знали еще в Древней Греции. Любые действия, несущие геноцидный характер, являются тяжким преступлением. Это ведь не просто убийство, а заранее продуманная кампания. Также 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. Событие было основано по инициативе ООН в конце октября 2003 года. Дату выбрали в честь подписания Конвенции против коррупции, которое состоялось в 2003 году в городе Мерида. Конвенция вступила в силу в 2005 году, после того как ее ратифицировали 30 стран. Верховная Рада Украины сделала это в 2006 году.