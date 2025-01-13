Ситуація на фронті залишається непростою

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За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Луч, Нова Праця, Покровськ, Вдале, Котлине, Нововасилівка, Сріблясте, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників.

Станом на 13 січня 2024 року Росії вдалося просунутися поблизу цілої низки населених пунктів. Про це пише DeepState.

У Часовому Яру росіяни захопили північні райони міста, включно зі стратегічно важливим вогнетривким комбінатом.

У Торецьку просунулися в західних районах міста: під українським контролем залишається менша частина Торецька.

На схід від Покровська та Мирнограда вони, згідно з картою військового пабліка Deep State, наблизилися до траси на Костянтинівку. До неї залишилося трохи більше кілометра.

На південний захід від Покровська росіяни вийшли на околиці села Котлине, а також у районі Успенівки та Піщаного. Вектор руху – у бік траси Покровськ-Павлоград.

Наслідки повітряної атаки 13 січня

У ніч на 13 січня 2025 року ворог атакував 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 78-ти ударних БпЛА. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Попередньо. обійшлося без жертв і постраждалих.

Втрати ворога на ранок 13 січня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів і ще три інші важливі цілі російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1510 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: