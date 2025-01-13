Ситуация на фронте остается непростой

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков.

По состоянию на 13 января 2024 года России удалось продвинуться вблизи целого ряда населенных пунктов. Об этом пишет DeepState.

В Часовом Яре россияне захватили северные районы города, включая стратегически важный огнеупорный комбинат.

В Торецке продвинулись в западных районах города: под украинским контролем остается меньшая часть Торецка.

К востоку от Покровска и Мирнограда они, согласно карте военного паблика Deep State, приблизились к трассе на Константиновку. До нее осталось чуть более километра.

К юго-западу от Покровска россияне вышли на окраины деревни Котлино, а также в районе Успеновки и Песчаного. Вектор движения — в сторону трассы Покровск-Павлоград.

Последствия воздушной атаки 13 января

В ночь на 13 января 2025 года враг атаковал 110-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 78-ти ударных БпЛА. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта. Предварительно. обошлось без жертв и пострадавших.

Потери врага на утро 13 января 2025 года

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, шесть артиллерийских средств и еще три другие важные цели российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек.

Потери вражеской техники за сутки: