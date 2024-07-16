Війна, день 874-й: у Чорному морі не залишилося ворожих військових кораблів

росія вивела з Криму останній сторожовий корабель

У понеділок, 15 липня, росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель свого Чорноморського флоту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

“Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам’ятайте цей день”, – написав Плетенчук. Назву судна він не уточнив.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 липня 2024 року, у Чорному морі немає кораблів РФ, а в Азовському морі перебувають 4 кораблі, проте носіїв “Калібрів” серед них немає.

Станом на початок повномасштабного вторгнення Чорноморський флот рф налічував 74 бойові кораблі.

У Курській області рф атаковано завод

Учора ввечері дрон скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури в Коренево Курської області. Влада регіону заявила про пожежу в одному з технологічних цехів.

Згідно з даними з відкритих джерел, це один з найбільших російських виробників розподільного і керуючого електрообладнання. Його продукція широко використовується в промисловості та енергетичному комплексі Росії.

Загалом цієї ночі по рф вдарили 13 безпілотників, заявили в міністерстві оборони. Повідомляють, що всі вони збиті.

Ситуація на гарячих напрямках фронту

За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень.

За інформацією Генштабу, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 131 авіаційного удару, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська та Глибокого. Ворог активно задіяв для підтримки штурмових дій авіацію.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Концентрував свої зусилля в бік Нью-Йорка та Північного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 31 штурмову дію.

Втрати ворога на 16 липня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, пункті управління, двох засобах ППО, РЛС і станції РЕБ противника.

За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Крім того, наші воїни знешкодили: