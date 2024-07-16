Война, день 874-й: в Черном море не осталось вражеских военных кораблей

россия вывела из Крыма последний сторожевой корабль

В понедельник, 15 июля, россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль своего Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

«Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день», — написал Плетенчук. Название судна он не уточнил.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 июля 2024 года, в Черном море нет кораблей рф, а в Азовском море находятся 4 корабля, однако носителей «Калибров» среди них нет.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения Черноморский флот рф насчитывал 74 боевых корабля.

В Курской области рф атакован завод

Вчера вечером дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области. Власти региона заявили о пожаре в одном из технологических цехов.

Согласно данным из открытых источников, это один из крупнейших российских производителей распределительного и управляющего электрооборудования. Его продукция широко используется в промышленности и энергетическом комплексе России.

Всего этой ночью по рф ударили 13 беспилотников, заявили в министерстве обороны. Сообщается, что все они сбиты.

Ситуация на горячих направлениях фронта

За прошедшие сутки состоялось 119 боевых столкновений.

По информации Генштаба, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении в целом произошло 18 боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка и Северного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 31 штурмовое действие.

Потери врага на 16 июля 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1110 человек. Кроме того, наши воины обезвредили: