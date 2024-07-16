Война, день 874-й: в Черном море не осталось вражеских военных кораблей

Война, день 874-й: в Черном море не осталось вражеских военных кораблей

Во вторник, 16 июля 2024 года, начались 874-е сутки с начала полномасштабой войны Ураины с путинскими захватчиками. Оккупанты продолжают атаковать на земле и в воздухе. Наши защитники обороняются, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

россия вывела из Крыма последний сторожевой корабль

В понедельник, 15 июля, россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль своего Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

«Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день», — написал Плетенчук. Название судна он не уточнил.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 июля 2024 года, в Черном море нет кораблей рф, а в Азовском море находятся 4 корабля, однако носителей «Калибров» среди них нет.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения Черноморский флот рф насчитывал 74 боевых корабля.

В Курской области рф атакован завод

Вчера вечером дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области. Власти региона заявили о пожаре в одном из технологических цехов.

Согласно данным из открытых источников, это один из крупнейших российских производителей распределительного и управляющего электрооборудования. Его продукция широко используется в промышленности и энергетическом комплексе России.

Всего этой ночью по рф ударили 13 беспилотников, заявили в министерстве обороны. Сообщается, что все они сбиты.

Ситуация на горячих направлениях фронта

За прошедшие сутки состоялось 119 боевых столкновений.

По информации Генштаба, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении в целом произошло 18 боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка и Северного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 31 штурмовое действие.

Потери врага на 16 июля 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1110 человек. Кроме того, наши воины обезвредили:

  • 13 танков,
  • 36 боевых бронированных машин,
  • 44 артиллерийских системы,
  • 45 БпЛА ОТР,
  • 57 автомобилей и восемь единиц специальной техники.

потери врага

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Война, день 873-й: ночью взрывы звучали в россии и Крыму
    Война, день 873-й: ночью взрывы звучали в россии и Крыму

    В понедельник, 15 июля 2024 года, начались 873-е сутки с начала полномасштабой войны Ураины с путинскими захватчиками. Оккупанты концентрируют усилия на Покровском и Торецком направлениях. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение на линии фронта и в тылу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе — взрывы: на месте прилета пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
    В Одессе — взрывы: на месте прилета пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

    Ночью 15 июля 2024 года российские агрессоры нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. В местных телеграм-каналах сообщают о пожаре на месте прилета.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кем были Затонский и Ойстрах: два названия тихой улочки на Котовского
    Кем были Затонский и Ойстрах: два названия тихой улочки на Котовского

    Сейчас эта улица носит имя «одесско-рожденного» Давида Ойстраха (1908, Одесса – 1974, Амстердам) – всемирно известного скрипача, альтиста, дирижера, педагога, Народного артиста СССР. А перед этим на уличных табличках было имя Затонского. Звали его Владимиром Петровичем, в историю он вошел как советский партийно-политический деятель.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 871: Буданов не обещает хороших новостей
    Война, день 871: Буданов не обещает хороших новостей

    Сегодня, в воскресенье, 14 июля 2024 года – 871-е сутки с начала полномасштабой войны Ураины с путинскими захватчиками и террористими. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В то же время есть угроза наступления российских войск с севера.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесской области почувствовали землетрясение
    В Одесской области почувствовали землетрясение

    К аномальной жаре 12 июля добавилось еще одно опасное природное явление — землетрясение. Его почувствовали жители юга Одесской области, хотя эпицентр был в Румынии.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua