Війна, день 791-й: Сенат США схвалив допомогу Україні, у росії горять нафтобази

Поки західна допомога у дорозі, ракетні удари та атаки безпілотниками посиляться

Увечері 23 квітня Сенат США схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні та союзникам.

Для затвердження фінансування потрібний також підпис президента США Джо Байдена, який очікується найближчим часом.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття чинності законом Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

До того, як допомога зі США приїде в Україну, противник має намір завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі та оборонній промисловості. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 квітня оголосив про намір посилити ударну кампанію по українських логістичних центрах та сховищах західної зброї, щоб порушити українське матеріально-технічне забезпечення.

Військові аналітики припускають, що Кремль може змінити набір цілей, за якими регулярно завдаються удари. Туди може входити логістика, складські приміщення тощо.

З такою ж метою противник може найближчими тижнями активізувати свій наступ на фронті. Такі операції спрямовані на те, щоб використати матеріальні обмеження бійців ЗСУ, допоки допомога не прибула зі США.

“Російське військове командування може сподіватися, що скоординовані зусилля обмежать здатність України достатньою мірою розподілити живу силу та матеріальні кошти на критичних ділянках фронту та відстрочать покращення можливостей, які дасть українським силам прибуття американської допомоги”, – йдеться у повідомленні.

У росії горять нафтобази

Вночі, 24 квітня, українські дрони вдарили по двох нафтобазах у Смоленській області Росії та Воронежі, передають місцеві паблики.

Також БпЛА атакували Липецький тракторний завод, який виготовляє, крім іншого, шасі для військової техніки.

Міноборони росії заявляє про збитки восьми українських безпілотників над Курською, Білгородською, Воронезькою та Смоленською областями.

Ситуація на фронті 24 квітня

Минулої доби на фронті сталося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районам зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 іншим важливим об’єктам противника.

Втрати окупантів на ранок 24 квітня

Українські військовослужбовці минулої доби знищили: