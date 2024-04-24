Война, день 791-й: Сенат США одобрил помощь Украине, в россии горят нефтебазы

Пока западная помощь в пути, ракетные удары и атаки беспилотниками усилятся

Вечером 23 апреля Сенат США одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам.

Для утверждения финансирования нужна также подпись президента США Джо Байдена, которая ожидается в ближайшее время.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

До того, как помощь из США приедет в Украину, противник намерен нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре и оборонной промышленности. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Министр обороны россии Сергей Шойгу 23 апреля объявил о намерении усилить ударную кампанию по украинским логистическим центрам и хранилищам западного оружия, чтобы нарушить украинское материально-техническое обеспечение.

Военные аналитики предполагают, что так Кремль может изменить набор целей, по которым регулярно наносятся удары. Туда может входить логистика, складские помещения и т.д.

С такой же целью противник может в ближайшие недели активизировать свое наступление на фронте. Такие операции направлены на то, чтобы использовать материальные ограничения бойцов ВСУ, пока помощь не прибыла из США.

«Российское военное командование может надеяться, что скоординированные усилия ограничат способность Украины в достаточной мере распределить живую силу и материальные средства на критических участках фронта и отсрочат улучшение возможностей, которые даст украинским силам прибытие американской помощи», — говорится в сообщении.

В россии горят нефтебазы

Ночью, 24 апреля, украинские дроны ударили по двум нефтебазам в Смоленской области рф и Воронеже, передают местные паблики.

Также БпЛА атаковали Липецкий тракторный завод, который производит, помимо прочего, шасси для военной техники.

Минобороны рф заявляет о сбитии восьми украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Ситуация на фронте 24 апреля

За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.

Потери оккупантов на утро 24 апреля

Украинские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили: