4 грудня 2023 року: які є цього дня іменини, заборони, свята та прикмети

Церковний календар 4 грудня

Сьогодні в церковному календарі відзначається день пам’яті великомучениці Варвари. Її життєвий шлях був сповнений труднощів, пов’язаних з батьком, який не поділяв її віри. Варвара відмовилася від безлічі пропозицій про шлюб, вважаючи за краще присвятити своє життя християнству. Її стійкість призвела до мученицької смерті від рук свого батька.

Заборони та прикмети на 4 грудня

У цей день існує кілька заборон і прийме:

Заборонено займатися рукоділлям, особливо прясти, а також проводити ремонт в будинку, білити стіни та прати;

Рекомендується уникати злослів’я та конфліктів.

Існує ряд народних прикмет, пов’язаних з погодою, які передбачають характер майбутньої зими.

Традиційно вважалося, що морози вже гуляють землею, і треба починати підготовку до Різдва. Незаміжні дівчата проводили ворожіння, зокрема передбачали майбутнє, зрізуючи гілочки вишні.

Хто іменинники 4 грудня

Відзначаються іменини для низки імен, включаючи:

Генадія;

Івана;

Уляну;

Яну;

Варвару.

Талісманом людей, народжених 4 грудня, вважається шпинель, який традиційно асоціюється з блиском та психологічним спокоєм, а також приписується покращенню імунітету власника.

Шпінель – це напівдорогоцінний мінерал з вражаючою палітрою відтінків. Цінність деяких каменів можна порівняти з рубінами і сапфірами — дорогоцінним камінням.

Хто з відомих людей народився 4 грудня і які відбулися історичні події

У цей день народилося кілька видатних особистостей:

У 1898 році побачив світ Степан Кожем’яка — український інженер-мостобудівник, автодорожник, філолог, публіцист, дисидент і громадський діяч. < /li>

< /li> У 1932 році народився Олег Тимошенко — український хоровий диригент, педагог, народний артист України, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського та президент Асоціації діячів музичної освіти та виховання.

У 1954 році побачив світ Григорій Гладій — український кіноактор.

Также 4 грудня присвячено кілька значущих подій:

У 771 році після смерті свого брата 27-річний Карл Великий стає одноосібним правителем Франкського королівства.

У 1563 році завершився Тридентський собор Католицької Церкви, який засідав з перервами протягом 18 років.

У 1674 році французькі єзуїти заснували місто Чикаго, яке стало частиною США.

У 1918 році президент США Вудро Вільсон вирушив до Європи для участі у Версальській мирній конференції.

У 1991 році Литва та Латвія визнали незалежність України.

У 1995 році компанії Netscape і Sun оголосили про створення мови програмування JavaScript.

У 2007 році Арсенія Яценюка було обрано головою Верховної Ради України.

Ці події залишили свій слід в історії України та світу, надаючи цьому дню особливого значення.

Свята та події 4 грудня

Сьогодні, 4 грудня, в Україні та світі відзначають кілька важливих подій.

В Україні стартує Всеукраїнський тиждень права, що проводиться з 2008 року в перший тиждень грудня, кульмінацією якого є 10 грудня. Цей період присвячено пам’яті ухвалення Загальної декларації прав людини Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році. Основне завдання цього тижня — підвищення правової грамотності громадян та формування шанобливого ставлення до прав інших людей.

На 4 грудня припадає Всесвітній день охорони дикої природи. Цей день нагадує про важливість збереження дикої природи, яка останніми роками стикається з погрозами через людську діяльність.

Також 4 грудня відзначається Міжнародний день гепарду, започаткований Фондом збереження гепардів. Це свято спрямоване на привернення уваги до проблем, із якими стикаються гепарди у наш час. Раніше ці тварини мешкали майже на всій території Африки та значної частини Азії, але через вплив людини, яка здійснює промислову та сільськогосподарську діяльність, населення гепардів значно скоротилося.

4 грудня також є Міжнародним днем банків, заснованим за резолюцією 74/245 Генеральної Асамблеї ООН у 2019 році. Цей день відзначає внесок світових банків у покращення умов життя та доходів різних національних спільнот.