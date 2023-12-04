4 декабря 2023 года: какие есть в этот день именины, запреты, праздники и приметы

Церковный календарь 4 декабря

Сегодня в церковном календаре отмечается день памяти великомученицы Варвары. Ее жизненный путь был полон трудностей, связанными с отцом, не разделявшим ее веры. Варвара отказалась от множества предложений о браке, предпочтя посвятить свою жизнь христианству. Ее стойкость привела к мученической смерти от рук собственного отца.

Запреты и приметы на 4 декабря

В этот день существует несколько запретов и примет:

Запрещено заниматься рукоделием, особенно прясть, а также проводить ремонт в доме, белить стены и стирать;

Рекомендуется избегать злословия и конфликтов.

Существует ряд народных примет, связанных с погодой, которые предсказывают характер предстоящей зимы.

Традиционно считалось, что морозы уже гуляют по земле, и надо начинать подготовку к Рождеству. Незамужние девушки проводили гадания, в том числе предсказывали будущее, срезая веточки вишни.

Кто именинники 4 декабря

Отмечаются именины для ряда имён, включая:

Геннадия;

Ивана;

Ульяну;

Яну;

Варвару.

Талисманом людей, рожденных 4 декабря, считается шпинель, который традиционно ассоциируется с блеском и психологическим спокойствием, а также приписывается улучшению иммунитета владельца.

Шпинель — это полудрагоценный минерал с впечатляющей палитрой оттенков. Ценность некоторых камней соизмерима с рубинами и сапфирами — драгоценными камнями.

Кто из известных людей родился 4 декабря и какие произошли историческое события

В этот день родились несколько выдающихся личностей:

В 1898 году увидел свет Степан Кожемяка — украинский инженер-мостостроитель, автодорожник, филолог, публицист, диссидент и общественный деятель.

В 1932 году родился Олег Тимошенко — украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского и президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания.

В 1954 году увидел свет Григорий Гладий — украинский киноактер.

Также 4 декабря приурочены несколько значимых событий:

В 771 году после смерти своего брата 27-летний Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства.

В 1563 году завершился Тридентский собор Католической Церкви, который заседал с перерывами в течение 18 лет.

В 1674 году французские иезуиты основали город Чикаго, который стал частью США.

В 1918 году президент США Вудро Вильсон отправился в Европу для участия в Версальской мирной конференции.

В 1991 году Литва и Латвия признали независимость Украины.

В 1995 году компании Netscape и Sun объявили о создании языка программирования JavaScript.

В 2007 году Арсений Яценюк был избран председателем Верховной Рады Украины.

Эти события оставили свой след в истории Украины и мира, придавая этому дню особое значение.

Праздники и события 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, в Украине и мире отмечают несколько важных событий.

В Украине стартует Всеукраинская неделя права, проводимая с 2008 года в первую неделю декабря, кульминацией которой является 10 декабря. Этот период посвящен памяти принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Основная задача этой недели — повышение правовой грамотности граждан и формирование уважительного отношения к правам других людей.

Также 4 декабря отмечается Международный день гепарда, учрежденный Фондом сохранения гепардов. Этот праздник направлен на привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются гепарды в наше время. Ранее эти животные обитали почти на всей территории Африки и значительной части Азии, но из-за воздействия человека, осуществляющего промышленную и сельскохозяйственную деятельность, популяция гепардов существенно сократилась.

4 декабря также является Международным днем банков, учрежденным по резолюции 74/245 Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году. Этот день отмечает вклад мировых банков в улучшение условий жизни и доходов различных национальных сообществ.

И, наконец, на 4 декабря приходится Всемирный день охраны дикой природы. Этот день напоминает о важности сохранения дикой природы, которая в последние годы сталкивается с угрозами из-за человеческой деятельности.