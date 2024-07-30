30 липня Землю накрила потужна магнітна буря: про що попереджають метеозалежних

30 липня Землю накрила потужна магнітна буря: про що попереджають метеозалежних

У вівторок, 30 липня, на Землі прогнозуються сильні магнітні бурі потужністю 7 балів, пік яких припаде на вечір. Геомагнітна активність такого рівня зафіксована вперше за все літо.

Про це попереджає Meteoagent, а також синоптик Наталка Діденко.

“Завтра очікуються сильні магнітні бурі!
Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю.
Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров’я”, – написала Діденко у фейсбук.

За словами синптика, поєднання сильного вітру і сильних магнітних бур може трохи паморочити голови і судини. Водночас тимчасово спека піде: сьогодні, 30-го липня, в Україні очікується комфортна температура повітря, протягом дня +22+28 градусів, у південній частині +26+29 градусів.

Нагадаємо, геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – це сильна магнітна буря. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому і стрес.

Як пережити магнітні бурі

Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтеся таких рекомендацій:

віддавайте перевагу здоровому харчуванню, не зловживайте жирною їжею;
пийте чисту воду або трав’яний чай, а від алкоголю утримайтеся;
відпочивайте і висипайтеся;
уникайте стресових факторів;
перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

 

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