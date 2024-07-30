30 июля Землю накрыла мощная магнитная буря: о чем предупреждают метеозависимых

30 июля Землю накрыла мощная магнитная буря: о чем предупреждают метеозависимых

Во вторник, 30 июля, на Земле прогнозируются сильные магнитные бури мощностью 7 баллов, пик которых придется на вечер. Геомагнитная активность такого уровня зафиксирована впервые за все лето.

Об предупреждает Meteoagent, а также синоптик Наталья Диденко.

«Завтра ожидаются сильные магнитные бури!
Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью.
Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головной боли, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье», — написала Диденко в фейсбук.

По словам синптика, сочетание сильного ветра и сильных магнитных бурь может немного кружить головы и сосуды. При этом временно жара уйдет: сегодня, 30-го июля, в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22+28 градусов, в южной части +26+29 градусов.

Напомним, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Как пережить магнитные бури

Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • отдавайте предпочтение здоровому питанию, не злоупотребляйте жирной пищей;
  • пейте чистую воду или травяной чай, а от алкоголя воздержитесь;
  • отдыхайте и высыпайтесь;
  • избегайте стрессовых факторов;
  • проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

 

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