30 июля Землю накрыла мощная магнитная буря: о чем предупреждают метеозависимых

Об предупреждает Meteoagent, а также синоптик Наталья Диденко.

«Завтра ожидаются сильные магнитные бури!

Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью.

Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головной боли, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье», — написала Диденко в фейсбук.

По словам синптика, сочетание сильного ветра и сильных магнитных бурь может немного кружить головы и сосуды. При этом временно жара уйдет: сегодня, 30-го июля, в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22+28 градусов, в южной части +26+29 градусов.

Напомним, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Как пережить магнитные бури

Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций: