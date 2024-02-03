3 лютого очікується сильна магнітна буря: як вона вплине на людей і погоду

Магнітна буря – це реакція магнітосфери Землі на потужні сонячні спалахи, які викидають в космос великі кількості заряджених частинок. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем Землі, спричиняючи його коливання та зміни.

Магнітні бурі можуть мати різні наслідки для людей і планети. З одного боку, вони створюють красиві природні явища, такі як полярне сяйво, яке можна спостерігати в північних та південних широтах. З іншого боку, вони можуть негативно впливати на здоров’я людей, особливо метеозалежних, викликаючи головний біль, запаморочення, підвищення тиску, розлади сну, зниження імунітету, погіршення настрою та інші симптоми.

Крім того, магнітні бурі можуть порушувати роботу супутників, радіозв’язку, навігації, електромереж, літаків та іншої техніки, яка залежить від магнітного поля Землі. Магнітні бурі також можуть впливати на погоду, збільшуючи температуру повітря, швидкість вітру, кількість хмар та опадів.

Як підготуватися до магнітної бурі

Експерти радять людям, які відчувають негативний вплив магнітних бурь, дотримуватися деяких рекомендацій, щоб зменшити їхній стрес та покращити самопочуття. Ось деякі з них: