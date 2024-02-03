Новости Одессы и Одесской области

3 февраля ожидается сильная магнитная буря: как она повлияет на людей и погоду

3 февраля ожидается сильная магнитная буря: как она повлияет на людей и погоду

3 февраля 2024 на Земле будет ощутима сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей, работу техники и погодные условия. Об этом сообщает Национальный центр океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на мощные солнечные вспышки, которые выбрасывают в космос большие количества заряженных частиц. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, что приводит к его колебаниям и изменениям.

Магнитные бури могут иметь разные последствия для людей и планеты. С одной стороны, они создают красивые природные явления, такие как полярное сияние, наблюдаемое в северных и южных широтах. С другой стороны, они могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых, вызывая головные боли, головокружение, повышение давления, расстройства сна, снижение иммунитета, ухудшение настроения и другие симптомы.

Кроме того, магнитные бури могут нарушать работу спутников, радиосвязи, навигации, электросетей, самолетов и другой техники, зависящей от магнитного поля Земли. Магнитные бури также могут влиять на погоду, увеличивая температуру воздуха, скорость ветра, количество облаков и осадков.

Как подготовиться к магнитной буре

Эксперты советуют людям, которые испытывают негативное влияние магнитных бурь, придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы уменьшить их стресс и улучшить самочувствие. Вот некоторые из них:

  • Снизить до минимума курение, употребление алкоголя, кофе и крепкого чая.
  • Хорошо высыпаться, проводить больше времени на свежем воздухе, делать легкие физические упражнения.
  • Отказаться от вредной и тяжелой пищи, пить больше воды, употреблять витамины и минералы.
  • Держать под рукой нужные медикаменты для нормализации давления, сердечной деятельности, нервной системы.
  • По возможности избегать важных дел, требующих принятия решений, ясности мышления, умственного напряжения, быстрой реакции.
  • При плохом самочувствии отказаться от поездок за рулем, обратиться к врачу.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить