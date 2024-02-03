3 февраля ожидается сильная магнитная буря: как она повлияет на людей и погоду

Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на мощные солнечные вспышки, которые выбрасывают в космос большие количества заряженных частиц. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, что приводит к его колебаниям и изменениям.

Магнитные бури могут иметь разные последствия для людей и планеты. С одной стороны, они создают красивые природные явления, такие как полярное сияние, наблюдаемое в северных и южных широтах. С другой стороны, они могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых, вызывая головные боли, головокружение, повышение давления, расстройства сна, снижение иммунитета, ухудшение настроения и другие симптомы.

Кроме того, магнитные бури могут нарушать работу спутников, радиосвязи, навигации, электросетей, самолетов и другой техники, зависящей от магнитного поля Земли. Магнитные бури также могут влиять на погоду, увеличивая температуру воздуха, скорость ветра, количество облаков и осадков.

Как подготовиться к магнитной буре

Эксперты советуют людям, которые испытывают негативное влияние магнитных бурь, придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы уменьшить их стресс и улучшить самочувствие. Вот некоторые из них: