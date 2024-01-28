28 січня: кого цього дня треба обов’язково задобрити 

Яке православне свято відзначають 28 січня

28 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Єфрема Сиріна, або в народі – Єфремов день. Народився він у Месопотамії та змалечку виховувався у повазі до Бога. В ранньому віці пішов до пустелі і там почав вести чернечий спосіб життя. За це Господь наділив Єфрема премудрістю. Було це за часів правління Костянтина Великого і Єфрем дожив до імператора Феодосія Великого. За своє життя зміг здійснити багато богоугодних справ.

Що не можна робити 28 січня

Заборонено займатися господарством.

Не можна прибирати в будинку.

Не варто сваритися і лихословити.

Народні прикмети 28 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильний вітер до дощового і холодного літа;

ліс почорнів — чекайте на відлигу;

небо потемніло — буде відлига;

птахи почали низько літати — до похолодання.

В народі цей день називали Єфрем Вітродуй. Також наші предки вшановували домовика. Вважалося, що жодна оселя не може обійтися без цього духа. Цього дня його намагалися “задобрити”, щоб він не бешкетував.

Іменини 28 січня святкують:

Юхим,

Георгій,

Охрім,

Ісак,

Володимир,

Яків,

Палладій,

Юрій.

Талісманом людини, народженої 28 січня є циркон. Камінь, який широко використовується в різних сферах життя людини. Був відомий людству з давніх часів. Вважається, що циркон здатний накопичувати позитивну енергію.

28 січня народилися:

1951 рік — український астронавт (перший космонавт незалежної України), Герой України, генерал-майор ЗСУ, заступник генерального інспектора генеральної військової інспекції при президенті України з питань авіації і космонавтики Леонід Каденюк;

1981 рік — поетеса Олеся Мамчич;

1991 рік — офіцер Збройних сил України, учасник АТО, Герой України Євгеній Зеленський.

Важливі та пам’ятні дати 28 січня в Україні та світі:

98 рік — римським імператор стає Марк Ульпій Траян;

1077 рік — папа Римський Григорій VII бере гору над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершилося “ходінням до Каносси”;

1855 рік — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану проходить перший локомотив;

1919 рік — у Чехословаччині засновують Університет Масарика;

1871 рік — після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулюють у війні з Пруссією;

1920 рік — засновують Іспанський іноземний легіон;

1920 рік — виставою В. Винниченка “Гріх” у Вінниці відкривається Український драмтеатр імені Івана Франка;

1921 рік — у Парижі відкривають символічний монумент Невідомому солдату (пам’ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки;

1929 рік — у Відні відбувається Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошують про створення ОУН та обирають її керівництво;

1935 рік — Ісландія стає першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти;

1958 рік — компанія Lego отримує патент на вигляд деталей конструктора;

1986 рік — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухає американський космічний човник “Челленджер”;

1990 рік — у Бухаресті відбуваються продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади;

1992 рік — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджують Державним Прапором України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Італією;

2010 рік — тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнає воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

28 січня в Україні і світі відзначають:

28 січня в Україні святкують День затвердження Державного Прапора. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України. Це рішення ознаменувало важливий момент для країни, яка довгий час боролася за свою незалежність.

Також 28 січня Міжнародний день без інтернету. Це свято було створене для того, щоб заохотити людей по всьому світу відключитися від цифрового світу і відновити зв’язок з фізичним. Також він нагадує про важливість спілкування з іншими людьми та красу світу поза межами екрану комп’ютера.

28 січня святкують День народження дизельного двигуна. Саме цього дня 1897 року інженер та винахідник з Німеччини Рудольф Дізель завершив свої випробування дизельного двигуна. На той момент були наявні лише двигуна внутрішнього згорання, але він їх вважав надто недосконалими через низький коефіцієнт корисної дії.

Також 28 січня Всесвітній день безробітних. Немає інформації стосовно того, хто створив цей день. Але його ідея полягає в тому, щоб підтримати тих людей, які залишилися без роботи.

А ще 28 січня Міжнародний день конструктора Lego. Саме цього дня 1958 року виробники отримали патент на особливу цеглинку конструктора, яка і до цього дня використовується у більшості наборах. Тому всі елементи, що випускалися останні 50 років, сумісні між собою.

Також 28 січня День відкриття Антарктиди. Відбулося це 1820 року. В Антарктиді немає постійного людського населення, але вона потребує особливого ставлення до себе. Саме тут міститься близько 70% прісної води на планеті.