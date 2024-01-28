28 января: кого в этот день нужно обязательно задобрить

Какой православный праздник отмечают 28 января

28 января в церковном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина, или в народе – день Ефрема. Родился он в Месопотамии и с детства воспитывался в уважении к Богу. В раннем возрасте пошел в пустыню и там начал вести монашеский образ жизни. За это Господь наделил Ефрема премудростью. Было это во времена правления Константина Великого и Ефрем дожил до императора Феодосия Великого. За свою жизнь смог совершить много богоугодных дел.

Что нельзя делать 28 января

Запрещено заниматься хозяйством.

Нельзя убирать в доме.

Не стоит ссориться и злословить.

Народные приметы 28 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный ветер к дождливому и холодному лету;

лес почернел — ждите оттепели;

небо потемнело — будет оттепель;

птицы начали низко летать — к похолоданию.

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Также наши предки чествовали домовой. Считалось, что ни один дом не может обойтись без этого духа. В этот день его пытались «задобрить», чтобы он не бузил.

Именины 28 января празднуют:

Ефим,

Георгий,

Охрим,

Исак,

Владимир,

Яков,

Палладий,

Юрий.

Талисманом человека, рожденного 28 января является циркон. Камень, широко используемый в разных сферах жизни человека. Был известен человечеству с давних времен. Считается, что циркон способен накапливать положительную энергию.

28 января родились:

1951 год — украинский астронавт (первый космонавт независимой Украины), Герой Украины, генерал-майор ВСУ, заместитель генерального инспектора генеральной военной инспекции при президенте Украины по авиации и космонавтике Леонид Каденюк;

1981 год — поэтесса Олеся Мамчич;

1991 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник АТО, Герой Украины Евгений Зеленский.

Важные и памятные даты 28 января в Украине и мире:

98 год — римским императором становится Марк Ульпий Траян;

1077 год — папа Римский Григорий VII берет верх над немецким королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившемся «хождением в Каноссу»;

1855 год — по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана проходит первый локомотив;

1919 год — в Чехословакии основывают Университет Масарика;

1871 год — после четырехмесячной осады Парижа французы капитулируют в войне с Пруссией;

1920 год — основывают Испанский иностранный легион;

1920 год — спектаклем В. Винниченко «Грех» в Виннице открывается Украинский драмтеатр имени Ивана Франко;

1921 год — в Париже открывают символический монумент Неизвестному солдату (памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне) в виде Триумфальной арки;

1929 год — в Вене проходит Первый конгресс украинских националистов, на котором объявляют о создании ОУН и выбирают ее руководство;

1935 год — Исландия становится первым западным государством, легализовавшим медицинские аборты;

1958 год — компания Lego получает патент с виду деталей конструктора;

1986 год — через 73 секунды после старта, транслировавшегося в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взрывается американский космический челнок «Челленджер»;

1990 год — в Бухаресте проходят продемократические демонстрации с требованиями отстранения всех бывших коммунистов от власти и освобождения временного президента Румынии Илиеску с его должности;

1992 год — национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утверждается Государственным Флагом Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Италией;

2010 год — тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом об увековечении участников борьбы за независимость Украины в XX в. признает воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

28 января в Украине и мире отмечают:

28 января в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтый флаг как Государственный Флаг Украины. Это решение ознаменовало важный момент для страны, долгое время боровшейся за свою независимость.

Также 28 января Международный день без интернета. Этот праздник был создан для того, чтобы привлечь людей по всему миру отключиться от цифрового мира и восстановить связь с физическим. Также он напоминает о важности общения с другими людьми и красоте мира вне экрана компьютера.

28 января отмечают День рождения дизельного двигателя. Именно в этот день 1897 инженер и изобретатель из Германии Рудольф Дизель завершил свои испытания дизельного двигателя. На тот момент имелись только двигателя внутреннего сгорания, но он их считал слишком несовершенными из-за низкого коэффициента полезного действия.

Также 28 января Всемирный день безработных. Нет информации о том, кто создал этот день. Но его идея состоит в том, чтобы поддержать тех людей, которые остались без работы.

А еще 28 января Международный день конструктора Lego. Именно в этот день 1958 года производители получили патент на особый кирпич конструктора, который и по сей день используется в большинстве наборов. Поэтому все выпускаемые последние 50 лет элементы совместимы между собой.

Также 28 января День открытия Антарктиды. Произошло это в 1820 году. В Антарктиде нет постоянного человеческого населения, но она нуждается в особом отношении к себе. Именно здесь находится около 70% пресной воды на планете.