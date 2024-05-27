27 травня: які свята і дати відзначають сьогодні в світі і в Україні

Міжнародний день маркетингу

Міжнародний день маркетингу, який святкується цього дня, покликаний підкреслити важливу роль маркетингу у встановленні зв’язків між бізнесом та споживачами, а також у стимулюванні суспільних змін. Дату обрали невипадково – саме 27 травня 1931 року в Чикаго народився Філіп Котлер, видатний маркетолог, якого називають “батьком сучасного маркетингу”. Котлер є автором понад 80 книг і має величезний вплив на розвиток маркетингу в усьому світі.

День екстреної медичної допомоги

Також сьогодні відзначають День екстреної медичної допомоги. Це свято присвячене лікарям невідкладної медичної допомоги, медсестрам, фельдшерам та іншим медичним працівникам, які невтомно працюють для надання невідкладної допомоги в критичних ситуаціях. Ідея цього дня виникла у Європі для створення моделі системи, яка забезпечує своєчасну і професійну реакцію на гострі стани, що загрожують життю чи здоров’ю.

День захисту від Сонця

Крім того, 27 травня – День захисту від Сонця. У цей день звертають увагу на важливість використання сонцезахисних засобів для захисту шкіри від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, яке може спричинити фотостаріння, пігментні плями та підвищити ризик розвитку раку шкіри.

День народження скотча

І нарешті, сьогодні святкують День народження скотча. Саме цього дня 1930 року Річард Дрю, лабораторний технік компанії Minnesota Mining and Manufacturing, розробив першу стрічку на целофановій основі. Цей винахід став незамінним у багатьох сферах життя, а назва “скотч” виникла через жартівливе зауваження про ощадливість шотландців.

Історичні події, які стались 27 травня

1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.

1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.

1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

1930 — Річард Дрю отримав патент на винайдену ним клейку прозору стрічку, яку назвали «Scotch».

1942 — за рішенням чехословацького емігрантського уряду двома бійцями Руху Опору Яном Кубішем і Йозефом Габчиком в Празі убито нацистського «протектора Чехії та Моравії» Рейнгарда Гайндріха.

1960 — у Туреччині відбувся перший військовий переворот — хунта усунула від влади президента Джелала Баяра і його уряд. Наступного року вона передала владу цивільним

1992 — У Харкові відбувся скликаний під тиском РПЦ архієрейський Собор Української православної церкви, який звільнив ініціатора проголошення автокефалії митрополита Київського Філарета з посади її предстоятеля. Не визнавши це рішення, через місяць на Всеукраїнському православному соборі частина ієрархів УПЦ та УАПЦ об’єдналися в УПЦ Київського патріархату.

Відомі особистості, які народилися 27 травня