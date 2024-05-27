27 мая: какие праздники и даты отмечают сегодня в мире и Украине

Международный день маркетинга

Международный день маркетинга, который отмечается в этот день, призван подчеркнуть важную роль маркетинга в установлении связей между бизнесом и потребителями, а также в стимулировании общественных изменений. Дату выбрали неслучайно – именно 27 мая 1931 года в Чикаго родился Филипп Котлер, величайший маркетолог, которого называют «отцом современного маркетинга». Котлер является автором более 80 книг и имеет огромное влияние на развитие маркетинга по всему миру.

День экстренной медицинской помощи

Также сегодня отмечают День экстренной медицинской помощи. Этот праздник посвящен врачам неотложной медицинской помощи, медсестрам, фельдшерам и другим медицинским работникам, которые без устали работают для оказания неотложной помощи в критических ситуациях. Идея этого дня возникла в Европе для создания модели системы, обеспечивающей своевременную и профессиональную реакцию на острые состояния, угрожающие жизни или здоровью.

День защиты от Солнца

Кроме того, 27 мая – День защиты от Солнца. В этот день обращают внимание на важность использования солнцезащитных средств для защиты кожи от вредного ультрафиолетового излучения, которое может вызвать фотостарение, пигментные пятна и повысить риск развития рака кожи.

День рождения скотча

И, наконец, сегодня празднуют День рождения скотча. Именно в этот день 1930 Ричард Дрю, лабораторный техник компании Minnesota Mining and Manufacturing, разработал первую ленту на целлофановой основе. Это изобретение стало незаменимым во многих сферах жизни, а название «скотч» возникло из-за шутливого замечания о бережливости шотландцев.

Исторические события, произошедшие 27 мая

1753 — завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1821 — основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1937 — в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые Ворота — один из самых красивых в мире.

1930 — Ричард Дрю получил патент на изобретенную им клейкую прозрачную ленту, которую назвали «Scotch».

1942 — по решению чехословацкого эмигрантского правительства двумя бойцами Движения Сопротивления Яном Кубишем и Йозефом Габчиком в Праге убит нацистский «протектор Чехии и Моравии» Рейнгард Гайндрих.

1960 — в Турции произошел первый военный переворот — хунта отстранила от власти президента Джелала Баяра и его правительство. В следующем году она передала власть гражданским

1992 — В Харькове состоялся созванный под давлением РПЦ архиерейский Собор Украинской православной церкви, уволивший инициатора провозглашения автокефалии митрополита Киевского Филарета с должности ее предстоятеля. Не признав это решение, месяц спустя на Всеукраинском православном соборе часть иерархов УПЦ и УАПЦ объединились в УПЦ Киевского патриархата.

Известные личности, родившиеся 27 мая