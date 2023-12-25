25 грудня відзначаємо не тільки Різдво, але й інші свята: традиції, прикмети, іменини  

25 грудня – Різдво Христове

Сьогодні світ відзначає одне з найбільших християнських свят – день народження Ісуса Христа. До цього тривав Різдвяний піст, який закінчився минулого вечора. Доречі, Різдво вважається другим найвеличнішим святом у християн після Пасхи.

Християни вірять, що цього дня Бог втілився у людську подобу і це стало точкою відліку нової ери в історії людства. Сталася ця подія 2023 роки тому. За легендою Ісус, Син Божий народився в місті Вифлеємі, а його матір’ю була Діва Марія. В момент народження на небі засіяла зірка, що вказала шлях до божого немовляти трьом мудрецам, які принесли йому дари. Так людство отримало свого Спасителя.

Заборони 25 грудня

В день Різдва було не можна:

голосно кричати, лихословити, сваритися;

вишивати, в’язати, прибирати в домі;

купатися.

Прикмети і традиції, пов’язані із 25 грудня

Прикмети цього дня вказували на майбутню погоду:

якщо сніг лежить або щойно випав — наступний рік буде успішним;

тепло за вікном — весна буде холодна;

морозна погода — такою вона залишатиметься до 6 січня;

кішка обдирає стіни будинку — зіпсується погода, згорнулася калачиком — прийдуть морози;

зоряна ніч – до теплого та сонячного літа;

заметіль — на врожайний рік.

А ще предки вірили – якщо 25 грудня, на Різдво, зіграти весілля, то родина буде жити довго і щасливо разом. А якщо купити будь-яку нову річ, то вона прослужить довго і не зіпсується.

Імениннки 25 грудня

25 грудня іменини в Леоніда, Ісуса, Марії.

Талісманом людини, народженої 25 грудня є топаз. Камінь буває різноманітних відтінків. В стародавньому світі топаз вважався талісманом, який допомагає розкривати таємниці. Також вірили, що він розвиває інтуїцію.

Народжена 25 грудня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. Народжені в цей день люди відрізняються практичністю і приземленістю. Для них не властиво витати в хмарах і багато фантазувати. Іменинники 25 грудня дуже працьовиті, не можуть дозволити собі сидіти без діла. Вони суворі і вперті, але турботливі до близьких.

Хто з відомих людей народився 25 грудня

1848 рік — український історик, етнограф і письменник Орест Левицький;

1973 рік — українська актриса театру та кіно Вікторія Спесивцева;

2005 рік — український стрибун у воду, наймолодший в історії стрибків у воду чемпіон Європи Олексій Середа.

Історичні події, що сталися в Україні та світі за 25 грудня:

336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

350 рік — римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;

498 рік — король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;

597 рік — Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів;

800 рік — у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;

1000 рік — створюють Угорське королівство на чолі з Стефаном I;

1025 рік — Мєшко II Ламберт стає королем Польщі;

1066 рік — Вільгельм Завойовник стає королем Англії;

1100 рік — Балдуїн I стає королем Єрусалиму;

1130 рік — Рожер II проголошується королем Сицилії;

1492 рік — каравела “Санта-Марія”, на якій Христофор Колумб допливає до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;

1559 рік — після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV стає Джованні Анджело Медичі;

1582 рік — іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;

1741 рік — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;

1758 рік — Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині;

1855 рік — у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;

1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;

1926 рік — відбувається установчий з’їзд Союзу українок Канади;

1941 рік — Друга світова війна: розпочинається провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ;

1950 рік — четверо шотландських студентів із університету Глазго крадуть з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями;

1968 рік — “Led Zeppelin” відвідують США, в рамках свого першого американського турне;

1969 рік — американець Артур Блессіт вирушає у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він долає за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест;

1975 рік — в Києві відкривають пам’ятник І. Котляревському;

1977 рік — відбувається зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі;

1989 рік — розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;

1991 рік — відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР, розпад Радянського Союзу;

1991 рік — президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство “Меморіал” ім. Василя Стуса;

2002 рік — у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога. Свято особливо популярне в США, адже гарбузовий пиріг є шматочком традиції та кулінарної святкової культури цієї країни. Серед американців цей десерт вважається одним з найулюбленіших. Історія гарбузового пирога налічує близько 400 років. Ще перші поселенці Нового Світу готували такий простий, але смачний десерт. А перші відомі рецепти з гарбузом з’явилися в англійських і французьких книгах ще наприкінці 1600 років. Американський же десерт почав формуватися приблизно 1796 року, з’явившись у кулінарній книзі “Американська кулінарія” Амелії Сіммонс.

Також в США 25 грудня День A’Phabet або День без “L”. Грайливе і веселе свято, яке обертається довкола каламбуру в англійській мові на слово “Ноель”, що є тут синонімом Різдва. “Ноель” — французький термін, який часто використовується в різних країнах. Цей день був створений спеціально для любителів каламбурів. Тому можете кинути собі виклик і спробувати не використовувати літеру “Л” в письмовій і усній мовах.