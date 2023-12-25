Прогноз космічної погоди на 25 грудня: на що чекати в день Різдва

«Спокійна геомагнітна обстановка», – такий сьогоднішній прогноз Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

У той же час, варто нагадати, що в період з 28 по 29 грудня очікується сильна, а 30-31 грудня – слабка магнітна буря.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системою. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Як захиститися від магнітних бур

У дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій:

займатися фізичною активністю;

підтримувати здоровий раціон;

відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;

уникати стресу;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.