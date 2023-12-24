Погода в Одесі 25 грудня: холодним чи теплим буде це Різдво?

Погода в Одесі: якою буде неділя 24 грудня За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 24 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області вночі можливий мороз, а вдень повітря прогріється до плюсової позначки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 22 грудня: чи знадобляться парасольки У п’ятницю, 22 грудня, протягом в Одесі та області буде хмарно. Також синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують протягом дня невеликий дощ. На півночі області на ранок слід очікувати 1°С морозу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 грудня У четвер, 21 грудня, В Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температури нижче нуля завтра в місті та області не очікується. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ