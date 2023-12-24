Погода в Одесі 25 грудня: холодним чи теплим буде це Різдво?

Завтра, у понеділок, 25 грудня 2023 року, у день, коли Україна вперше відзначатиме Різдво за новим стилем, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області досить теплу погоду без істотних опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 25 грудня
За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі мiнлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С до 1°С тепла, вдень вона підніметься до 10-12°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 грудня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликі опади.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової