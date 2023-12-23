Погода в Одесі: якою буде неділя 24 грудня

Погода в Одесі 22 грудня: чи знадобляться парасольки У п’ятницю, 22 грудня, протягом в Одесі та області буде хмарно. Також синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують протягом дня невеликий дощ. На півночі області на ранок слід очікувати 1°С морозу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 грудня У четвер, 21 грудня, В Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температури нижче нуля завтра в місті та області не очікується. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 грудня: чи очікувати мороз в середу За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 20 грудня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. В Одесі морозу не очікується, в області – до 1°С морозу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ