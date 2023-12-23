Погода в Одесі: якою буде неділя 24 грудня

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 24 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області вночі можливий мороз, а вдень повітря прогріється до плюсової позначки.
Прогноз погоди в Одесі на 24 грудня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 3-5°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 24 грудня
На Одещині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-7°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Автор фото: Олександр Бурлак