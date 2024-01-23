23 січня: які сьогодні відзначають свята, про традиції та заборони цього дня

23 січня в Україні та світі святкують День почерку. Православні віруючі вшановують священномученика Климента, єпископа Анкірського.
Яке церковне свято 23 січня
23 січня – день пам’яті священномученика священномученика Климента та учня його Агафангела.
Священномученик Климент народився у місті Анкірі (нині Анкара) у 258 році. Він рано залишився без батька, його виховувала мама-християнка, і вона ж, за переказами, передбачила синові мученицьку смерть за віру в Христа. У 12 років Климент залишився сиротою, його всиновила жінка, яка допомагала та годувала інших сиріт. Климент став допомагати їй у цьому, а також почав служити в церкві.
У 20 років він уже став єписокопом, але незабаром імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, і Климент потрапив до в’язниці. Вдень його катували, але тортури не завдавали шкоди єпископу. Більше того, вночі до Климента стікалися люди – просили їх хрестити, дати настанови – тож міська в’язниця стала перетворюватися на храм. Вражений цим, імператор заслав єпископа до Нікомідії. На кораблі до Климента приєднався учень Агафангел, який уникнув страти, але хотів постраждати і померти за Христа разом із Климентом. У Нікомідії єпископа та Агафанела стали знову катувати і причому так жорстоко, що навіть натовп глядачів-язичників не зміг цього витримати і закидав катів камінням.
Климент та Агафанел таки вийшли на волю і продовжили проповідувати, а також зцілювати людей. Вони не раз ще потрапляли до в’язниці і піддавалися тортурам, і зрештою Агафанела таки стратили. Незабаром, під час однієї з літургій у печерному храмі, до нього увірвалися воїни та вбили єпископа Климента просто під час причастя.
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Що не можна робити 23 січня
- День не можна проводити на самоті.
- Не варто вживати лайку, сваритися.ъ
- Заборонено пити алкоголь.
Народні прикмети і традиції на 23 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- сильна хуртовина — до великого урожаю влітку;
- сонячний день — весна прийде рано;
- голосно щебечуть птахи — чекайте на морози;
- посилилися морози — до спекотного серпня;
- білка стрибає по деревах — почнеться відлига;
- яка погода після обіду, таким буде січень прийдешнього року (2025).
Іменинники 23 січня
- Володимир,
- Геннадій,
- Іван,
- Йосип,
- Климент,
- Макар,
- Федір,
- Євдокія,
- Катерина.
Талісманом людини, народженої 23 січня, є амазоніт. Його здавна вважали каменем мужності. Також існувало повір’я, що амазоніт здатний вселити в свого власника надію.
23 січня народилися:
- 1949 рік — український поет, перекладач Грицько Чубай;
- 1956 рік — українська поетеса Наталія Харасайло;
- 1969 рік — український футболіст, дворазовий чемпіон України Віталій Пономаренко.
Пам’ятні дати 23 січня
1556 рік — стається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 людей;
1579 рік — підписують Утрехтську унію — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;
1593 рік — починається найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких—Вишневецьких та реєстровцями Криштофа Косинського;
1838 рік — гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;
1912 рік — у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію — першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;
1945 рік — розпочинається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;
1950 рік — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;
1960 рік — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі “Трієст” занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;
1964 рік — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантовують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;
1973 рік — виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;
1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з В’єтнамом;
2002 рік — 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;
2005 рік — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;
2015 рік — бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріпленням на околицях міста.
Який сьогодні день в Україні і світі
23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма (День почерку). Головна мета цього цікавого свята полягає у тому, щоб підкреслити, наскільки важливим є ручне письмо, а також дослідити чистоту і характер почерку. Звичайно, сучасні технології зробили процес написання набагато простішим і швидшим. Однак написання слів на папері відрізняється від їх механічного набирання. Щойно людина бере у руку ручку і водить нею по паперу, її тіло та розум синхронізуються, думки йдуть в такт із написанням слів.
Ще однією важливою перевагою ручного письма є те, що всі записи зберігаються на аркуші паперу у фізичному вигляді, а ось текстові чи голосові повідомлення з часом важко чи навіть взагалі неможливо відшукати. А ще за допомогою почерку можна дізнатися багато про характер людини.
День ручного письма був створений ще 1977 року. В той час педагоги почали відчувати, що люди поступово втрачають навички ручного письма. Свято придумала Асоціація виробників паперових приладів, а день святкування вона обрала на честь дня народження президента американського конгресу Джона Генкока, який 1776 року брав участь у підписанні Декларації про незалежність США.