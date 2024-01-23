23 січня: які сьогодні відзначають свята, про традиції та заборони цього дня

Яке церковне свято 23 січня

23 січня – день пам’яті священномученика священномученика Климента та учня його Агафангела.

Священномученик Климент народився у місті Анкірі (нині Анкара) у 258 році. Він рано залишився без батька, його виховувала мама-християнка, і вона ж, за переказами, передбачила синові мученицьку смерть за віру в Христа. У 12 років Климент залишився сиротою, його всиновила жінка, яка допомагала та годувала інших сиріт. Климент став допомагати їй у цьому, а також почав служити в церкві.

У 20 років він уже став єписокопом, але незабаром імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, і Климент потрапив до в’язниці. Вдень його катували, але тортури не завдавали шкоди єпископу. Більше того, вночі до Климента стікалися люди – просили їх хрестити, дати настанови – тож міська в’язниця стала перетворюватися на храм. Вражений цим, імператор заслав єпископа до Нікомідії. На кораблі до Климента приєднався учень Агафангел, який уникнув страти, але хотів постраждати і померти за Христа разом із Климентом. У Нікомідії єпископа та Агафанела стали знову катувати і причому так жорстоко, що навіть натовп глядачів-язичників не зміг цього витримати і закидав катів камінням.

Климент та Агафанел таки вийшли на волю і продовжили проповідувати, а також зцілювати людей. Вони не раз ще потрапляли до в’язниці і піддавалися тортурам, і зрештою Агафанела таки стратили. Незабаром, під час однієї з літургій у печерному храмі, до нього увірвалися воїни та вбили єпископа Климента просто під час причастя.

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Що не можна робити 23 січня

День не можна проводити на самоті.

Не варто вживати лайку, сваритися.ъ

Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції на 23 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сильна хуртовина — до великого урожаю влітку;

сонячний день — весна прийде рано;

голосно щебечуть птахи — чекайте на морози;

посилилися морози — до спекотного серпня;

білка стрибає по деревах — почнеться відлига;

яка погода після обіду, таким буде січень прийдешнього року (2025).

Іменинники 23 січня

Володимир,

Геннадій,

Іван,

Йосип,

Климент,

Макар,

Федір,

Євдокія,

Катерина.

Талісманом людини, народженої 23 січня, є амазоніт. Його здавна вважали каменем мужності. Також існувало повір’я, що амазоніт здатний вселити в свого власника надію.

23 січня народилися:

1949 рік — український поет, перекладач Грицько Чубай ;

; 1956 рік — українська поетеса Наталія Харасайло ;

; 1969 рік — український футболіст, дворазовий чемпіон України Віталій Пономаренко.

Пам’ятні дати 23 січня

1556 рік — стається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 людей;

1579 рік — підписують Утрехтську унію — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;

1593 рік — починається найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких—Вишневецьких та реєстровцями Криштофа Косинського;

1838 рік — гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;

1912 рік — у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію — першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 рік — розпочинається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 рік — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;

1960 рік — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі “Трієст” занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 рік — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантовують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1973 рік — виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з В’єтнамом;

2002 рік — 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 рік — бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріпленням на околицях міста.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма (День почерку). Головна мета цього цікавого свята полягає у тому, щоб підкреслити, наскільки важливим є ручне письмо, а також дослідити чистоту і характер почерку. Звичайно, сучасні технології зробили процес написання набагато простішим і швидшим. Однак написання слів на папері відрізняється від їх механічного набирання. Щойно людина бере у руку ручку і водить нею по паперу, її тіло та розум синхронізуються, думки йдуть в такт із написанням слів.

Ще однією важливою перевагою ручного письма є те, що всі записи зберігаються на аркуші паперу у фізичному вигляді, а ось текстові чи голосові повідомлення з часом важко чи навіть взагалі неможливо відшукати. А ще за допомогою почерку можна дізнатися багато про характер людини.

День ручного письма був створений ще 1977 року. В той час педагоги почали відчувати, що люди поступово втрачають навички ручного письма. Свято придумала Асоціація виробників паперових приладів, а день святкування вона обрала на честь дня народження президента американського конгресу Джона Генкока, який 1776 року брав участь у підписанні Декларації про незалежність США.