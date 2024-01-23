23 января: какие сегодня отмечают праздники, про традиции и запреты этого дня

Какой церковный праздник 23 января

23 января — день памяти священномученика священномученика Климента и ученика его Агафангела.

Священномученик Климент родился в городе Анкире (ныне Анкара) в 258 году. Он рано остался без отца, его воспитывала мама-христианка, и она же, согласно преданию, предсказала сыну мученическую смерть за веру во Христа. В 12 лет Климент остался сиротой, его усыновила женщина, которая помогала и кормила других сирот. Климент стал помогать ей в этом, а также начал прислуживать в церкви.

В 20 лет он уже стал еписокопом, но вскоре император Диоклетиан начал гонения на христиан, и Климент попал в темницу. Днем его пытали, но пытки не приносили вреда епископу. Более того, ночью к Клименту стекались люди — просили их крестить, дать наставления — так что городская тюрьма стала превращаться в храм. Пораженный этим, император сослал епископа в Никомидию. На ко­раб­ле к Клименту при­со­еди­нил­ся уче­ник Ага­фан­гел, который из­бе­жал каз­ни, но желавший по­стра­дать и уме­реть за Хри­ста вме­сте с Кли­мен­том. В Никомидии епископа и Агафанела стали снова истязать и причем так жестоко, что даже толпа зрителей-язычников не смогла этого выдержать и забросала палачей камнями.

Климент и Агафанел все-таки вышли на свободу и продолжили проповедовать, а также исцелять людей. Они не раз еще попадали в тюрьму и подвергались пыткам, и в конечном итоге Агафанела таки казнили. Вскоре, во время одной из литургий в пещерном храме, в него ворвались воины и убили епископа Климента прямо во время причастия.

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Что нельзя делать 23 января

День нельзя проводить в одиночестве.

Не стоит употреблять брань, ссориться.

Запрещено пить алкоголь.

Народные приметы и традиции на 23 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

сильная метель — к большому урожаю летом;

солнечный день — весна придет рано;

громко щебечут птицы — ждите морозов;

усилились морозы — к жаркому августу;

белка прыгает по деревьям — начнется оттепель;

какая погода после обеда, таким будет январь будущего года (2025).

Именинники 23 января

Владимир,

Геннадий,

Иван,

Иосиф,

Климент,

Макар,

Федор,

Евдокия,

Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 23 января, является . Его издавна считали камнем мужества. Также было поверье, что амазонит способен внушить в собственного обладателя надежду.

23 января день родились:

1949 год – украинский поэт, переводчик Грицько Чубай ;

; 1956 год – украинская поэтесса Наталья Харасайло ;

; 1969 год – украинский футболист, двукратный чемпион Украины Виталий Пономаренко.

Памятные даты 23 января

1556 год — происходит крупное китайское землетрясение в провинции Шэньси, во время которого погибает около 830 000 человек;

1579 год — подписывают Утрехтскую унию – военно-политический союз семи провинций Северных Нидерландов против Испании;

1593 год — начинается величайшая битва восстания Косинского между дворовыми войсками Острожских-Вишневецких и реестровцами Криштофа Косинского;

1838 год — гидрограф Клеман Адриан Венсандон-Дюмулен выполняет первый расчет магнитного наклона для локализации Южного магнитного полюса;

1912 год — в Гааге подписывают Международную опиумную конвенцию – первую международную договоренность о контроле наркотических веществ;

1945 год — начинается операция по вывозу Германией гражданского населения из Восточной Пруссии, крупнейшая в мире эвакуация морем;

1950 год — израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозглашает его западную часть столицей государства;

1960 год — швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Волш на батискафе «Триест» погружаются на дно глубочайшей в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м;

1964 год — в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантируют сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, прожившему около месяца после операции, так и не приходя в сознание;

1973 год — извержение вулкана Эльдфетль на острове Геймаэй, Исландия;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Вьетнамом;

2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно становится самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 год — инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко;

2015 год — бои за Донецкий аэропорт, которые продолжались с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, заканчиваются выходом украинских военных из аэропорта и закреплением на окраинах города.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма (День почерка). Главная цель этого интересного праздника состоит в том, чтобы подчеркнуть, насколько важно ручное письмо, а также исследовать чистоту и характер почерка. Конечно, современные технологии сделали процесс написания гораздо проще и быстрее. Однако написание слов на бумаге отличается от их механического набора. Как только человек берет в руку ручку и водит ею по бумаге, его тело и ум синхронизируются, мысли идут в такт с написанием слов.

Еще одним важным преимуществом ручного письма является то, что все записи хранятся на листе бумаги в физическом виде, а вот текстовые или голосовые сообщения со временем трудно или вообще невозможно отыскать. А еще с помощью почерка можно узнать многое о характере человека.

День ручного письма был создан еще в 1977 году. В то время педагоги начали чувствовать, что люди постепенно теряют навыки ручного письма. Праздник придумала Ассоциация производителей бумажных приборов, а день празднования она избрала в честь дня рождения президента американского конгресса Джона Хэнкока, который в 1776 году принимал участие в подписании Декларации о независимости США.