22 серпня в частині Одеси до опівночі не буде світла: адреси

Хоча стабілізаційних відключень світла в Одесі енергетики сьогодніне планують, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи на електромережах. У зв’язку з цим багато одеситів проведуть без світла весь день, а частина адрес буде знеструмлена до опівночі.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 2-а, 9-а, 10-а, 11-а,12-а, лінія на житловому масиві,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а,
- Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Велика Садова,
- Висоцького, 1,5,5/1, 7, 9,11,11а,
- Вікадера і Ларсена (Восьмого березня),
- Державіна, 3, 2, 2-а, 11, 13, 15, 17, 164,
- Донецька,
- Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Капітана Кузнєцова,
- Каришковського,
- Керченська,
- Кишинівська,
- Локомотивна, 1,1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20,
- Мала Садова,
- Миколаївська дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,
- Чайкова (Молодогвардійська),
- Південна дорога,
- Ринкова, 7,
- Маріупольська (Ростовська),
- Семена Палія, 109, 111,
- пров.1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й,Чорноморський,
- 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, пров. Балтський,
- пров. 1-й Керченський 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 – 10,
- пров. Векслера, 1,
- Квантовий провулок (пров. Державіна),
- просп. Добровольського, 52.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Симоненка, 1, 11а,
- Варненська, 12/корп. 2, 3, 4, 14/корп.2, 3,
- Космонавтів 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.
Центральний РЕМ
Роботи до 00:00 23 серпня:
- Французький бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп.2,
- Базарна, 45,
- Василя Жуковського, 11, 13, 17,
- Василя Стуса, 15 – 20,
- Віце-Адмірала Азарова, 6 – 14 (парні),
- Єврейська, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24,
- Канатна, 101а, в, 101/корп.2,
- Карантинна, 14,
- Європейська (Катерининська), 55,
- Литовська, Онезька, 36-50 (парні), 54,
- Осипова, 3 – 11, 19,
- Пироговська, 7/9,
- Польська, 17, 19, 21,
- Пушкінська 25, 27, 29, 31, 38/40,
- Рішельєвська,21, 35 – 42,
- Семінарська, 5-а,
- Троїцька, 8, 8а,12, 32, 33,
- Урицького, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.
Роботи до 19:00:
- Успенська, 24, 26, 32, 34, 42,44 48, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп.69,
- Ясна, 11,
- пров. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.