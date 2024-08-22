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22 серпня в частині Одеси до опівночі не буде світла: адреси

22 серпня в частині Одеси до опівночі не буде світла: адреси

Хоча стабілізаційних відключень світла в Одесі енергетики сьогодніне планують, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи на електромережах. У зв’язку з цим багато одеситів проведуть без світла весь день, а частина адрес буде знеструмлена до опівночі.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 2-а, 9-а, 10-а, 11-а,12-а, лінія на житловому масиві,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а,
  • Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Велика Садова,
  • Висоцького, 1,5,5/1, 7, 9,11,11а,
  • Вікадера і Ларсена  (Восьмого березня),
  • Державіна, 3, 2, 2-а, 11, 13, 15, 17, 164,
  • Донецька,
  • Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13, 4, 4а, 8, 12,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Капітана Кузнєцова,
  • Каришковського,
  • Керченська,
  • Кишинівська,
  • Локомотивна, 1,1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20,
  • Мала Садова,
  • Миколаївська дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1,  263, 263а,
  • Чайкова (Молодогвардійська),
  • Південна дорога,
  • Ринкова, 7,
  • Маріупольська (Ростовська),
  • Семена Палія, 109, 111,
  • пров.1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й,Чорноморський,
  • 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, пров. Балтський,
  • пров. 1-й Керченський 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15,
  • пров. Савранський (пров.  Більшовицький), 3 – 10,
  • пров. Векслера, 1,
  • Квантовий провулок (пров. Державіна),
  • просп. Добровольського, 52.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Симоненка, 1, 11а,
  • Варненська, 12/корп. 2, 3, 4,  14/корп.2, 3,
  • Космонавтів 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.

Центральний РЕМ

Роботи до 00:00 23 серпня:

  • Французький бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп.2,
  • Базарна, 45,
  • Василя Жуковського, 11, 13, 17,
  • Василя Стуса, 15 – 20,
  • Віце-Адмірала Азарова, 6 – 14 (парні),
  • Єврейська, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24,
  • Канатна, 101а, в, 101/корп.2,
  • Карантинна, 14,
  • Європейська (Катерининська), 55,
  • Литовська, Онезька, 36-50 (парні), 54,
  • Осипова, 3 – 11, 19,
  • Пироговська, 7/9,
  • Польська, 17, 19, 21,
  • Пушкінська 25, 27, 29, 31, 38/40,
  • Рішельєвська,21, 35 – 42,
  • Семінарська, 5-а,
  • Троїцька, 8, 8а,12, 32, 33,
  • Урицького, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.

Роботи до 19:00:

  • Успенська, 24, 26, 32, 34, 42,44 48, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп.69,
  • Ясна, 11,
  • пров. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.

 

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