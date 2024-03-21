21 березня: чи очікуються цього дня геомагнітні бурі?

У четвер, 21 березня, на Землі “пануватиме” магнітна буря – результат нещодавніх викидів корональної маси на Сонці.
“Ці викиди були проаналізовані як спрямовані на Землю і, як очікується, прийдуть окремо після полудня 20 березня і на початку 21 березня”, – повідомляє Центр прогнозування космічної погоди The Watchers.
Як магнітні бурі впливають на людину
Деякі дослідження припускають, що магнітні бурі можуть посилювати симптоми мігрені, безсоння, а також впливати на емоційний стан, спричиняючи стомлюваність і дратівливість у деяких людей.
Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, метеозалежні люди і вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.
Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- пийте більше води;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- заздалегідь подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.