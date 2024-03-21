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21 березня: чи очікуються цього дня геомагнітні бурі?

21 березня: чи очікуються цього дня геомагнітні бурі?

У четвер, 21 березня, на Землі “пануватиме” магнітна буря – результат нещодавніх викидів корональної маси на Сонці.

“Ці викиди були проаналізовані як спрямовані на Землю і, як очікується, прийдуть окремо після полудня 20 березня і на початку 21 березня”, – повідомляє Центр прогнозування космічної погоди The Watchers.

Як магнітні бурі впливають на людину

Деякі дослідження припускають, що магнітні бурі можуть посилювати симптоми мігрені, безсоння, а також впливати на емоційний стан, спричиняючи стомлюваність і дратівливість у деяких людей.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, метеозалежні люди і вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.

Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила:

  • перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • пийте більше води;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • заздалегідь подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.
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