21 березня: чи очікуються цього дня геомагнітні бурі?

“Ці викиди були проаналізовані як спрямовані на Землю і, як очікується, прийдуть окремо після полудня 20 березня і на початку 21 березня”, – повідомляє Центр прогнозування космічної погоди The Watchers.

Як магнітні бурі впливають на людину

Деякі дослідження припускають, що магнітні бурі можуть посилювати симптоми мігрені, безсоння, а також впливати на емоційний стан, спричиняючи стомлюваність і дратівливість у деяких людей.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, метеозалежні люди і вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.

Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила: