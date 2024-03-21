Новости Одессы и Одесской области

21 марта: ожидаются ли в этот день геомагнитные бури?

21 марта: ожидаются ли в этот день геомагнитные бури?

В четверг, 21 марта, на Земле будет «господствовать» магнитная буря – результат недавних выбросов корональной массы на Солнце.

«Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут по отдельности после полудня 20 марта и в начале 21 марта», – сообщает Центр прогнозирования космической погоды The Watchers.

Как магнитные бури влияют на человека

Некоторые исследования предполагают, что магнитные бури могут усиливать симптомы мигрени, бессонницы, а также влиять на эмоциональное состояние, вызывая утомляемость и раздражительность у некоторых людей.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – в эти дни они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на организм могут помочь простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • пейте больше воды;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua