21 марта: ожидаются ли в этот день геомагнитные бури?

В четверг, 21 марта, на Земле будет «господствовать» магнитная буря – результат недавних выбросов корональной массы на Солнце.
«Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут по отдельности после полудня 20 марта и в начале 21 марта», – сообщает Центр прогнозирования космической погоды The Watchers.
Как магнитные бури влияют на человека
Некоторые исследования предполагают, что магнитные бури могут усиливать симптомы мигрени, бессонницы, а также влиять на эмоциональное состояние, вызывая утомляемость и раздражительность у некоторых людей.
Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – в эти дни они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.
Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на организм могут помочь простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- пейте больше воды;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- заранее позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.