21 марта: ожидаются ли в этот день геомагнитные бури?

«Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут по отдельности после полудня 20 марта и в начале 21 марта», – сообщает Центр прогнозирования космической погоды The Watchers.

Как магнитные бури влияют на человека

Некоторые исследования предполагают, что магнитные бури могут усиливать симптомы мигрени, бессонницы, а также влиять на эмоциональное состояние, вызывая утомляемость и раздражительность у некоторых людей.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – в эти дни они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на организм могут помочь простые правила: