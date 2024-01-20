20 січня: що цього дня означає похмура погода

Яке православне свято відзначають 20 січня

20 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Євфимія Великого, або в народі – Юхимів день. Жив він в V столітті і був дуже шанованим серед людей. Коли Євфимію було 3 роки, його батько помер, а матір віддала малюка на виховання до монастиря. Вже в підлітковому віці хлопчик подумував про те, щоб залишитися в монастирі і служити Господу. В дорослому віці йому захотілося самотнього життя, а тому він пішов жити в пустелю.

Що не можна робити 20 січня

Заборонено виходити з дому після заходу сонця.

Не слід давати і брати гроші в борг.

Не можна братися за важку фізичну працю.

Народні прикмети 20 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, такою вона буде на Масницю;

мороз і холод — вони затримаються ще на тиждень;

дуже сонячний день — весна прийде пізно;

на деревах іній — до морозної осені;

похмура погода — холоди будуть затяжними;

почалася завірюха — вона триватиме сім днів;

хуртовина — до ранньої, але холодної весни.

В народному календарі дата називалася Євфимів день або Юхим Зимовий. Селяни звертали увагу на погоду, щоб зрозуміти, якою буде Масниця.

Іменини 20 січня святкують:

Юхим,

Захар,

Лев,

Лаврентій,

Петро,

Мирослав,

Інна,

Римма.

Талісманом людини, народженої 20 січня, є лал (шпінель). Дуже красивий мінерал червоного кольору. Здавна вірили, що лал здатний подарувати щастя в коханні.

20 січня народилися:

1865 рік — український вчений-економіст, державний і громадський діяч Михайло Туган-Барановський;

1891 рік — всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз Ельман Михайло Саулович;

1897 рік — український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник Армії УНР Євген Маланюк.

Важливі та пам’ятні дати 20 січня в Україні та світі:

1265 рік — Симон де Монфор вперше збирає Палату громад Англійського парламенту;

1320 рік — вперше у Вавелі коронують польського короля;

1633 рік — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушає з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції;

1661 рік — Ян II Казимир надає єзуїтській колегії у Львові “гідність академії і титул університету”;

1841 рік — британці окуповують острів Гонконг;

1892 рік — в Олбані, штат Нью-Йорк, грають першу офіційну баскетбольну гру;

1915 рік — починається Зимова битва в Карпатах на Східному фронті Першої світової війни;

1918 рік — у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;

1921 рік — Великі національні збори Туреччини ухвалюють першу конституцію країни;

1942 рік — на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначає шляхи та засоби “остаточного розв’язання єврейського питання”;

1943 рік — у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети “Українське слово”;

1945 рік — у Вашингтоні відбувається інавгурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін;

1946 рік — президент США Гаррі Трумен засновує Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ;

1958 рік — у Лондоні з’являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1972 рік — розпочинається друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року);

1996 рік — лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат стає першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером;

1998 рік — з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграє президентські вибори у Чехії;

2001 рік — за поданням прокуратури президент Кучма звільнено з посади Юлію Тимошенко, віцепрем’єр-міністерку уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів;

2006 рік — у Темзі майже біля стін англійського парламенту виявляють кита, який заплив туди під час припливу;

2017 рік — 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.

20 січня в Україні та світі відзначають:

20 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день прийняття. Важлива подія, яка має зворушливу історію. Почалося все з дівчинки з інвалідністю Енні Гопкінс, яка зіткнулася з упередженим ставленням, заниженими очікуваннями. Однак Енні намагалася не звертати на це увагу і досягала всього, що поставила перед собою. Вона виграла шоу талантів, співала в церковному хорі, змусила збудувати пандуси до 40 будівель кампусу, коли поступила до коледжу. Після навчання вона створила пізнавальний і гумористичний канал на YouTube, де ділилася своїм досвідом. 20 січня 2009 року Енні пішла з життя після ускладнення від медичних процедур. Та її сім’я і інші люди з інвалідністю змогли зберегти її ідеали.

Також 20 січня День АР Крим. Дата пов’язана з проведеним 1991 року референдумом, на якому 93% мешканців півострова висловили бажання залишитися у складі України. Від початку 2014 року Автономна Республіка Крим тимчасово окупована і позбавлена всіх повноважень, які дає українська автономія. Однак чинні міжнародні протоколи свідчать, що Крим — це Україна.

А ще 20 січня День відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics представила першу відеокамеру, яка відразу поступила у вільний продаж. Внесок цієї компанії у розвиток сучасної техніки важко переоцінити.

20 січня святкують День поширення знань про пінгвінів. Важливе екологічне свято, яке було створене, щоб люди звернули увагу на цього дивовижного птаха. Через дії людини пінгвіни можуть бути стертими з обличчя планети. Дату свята обрали невипадково. Саме 20 січня починається масова міграція пінгвінів на материк для парування і висиджування потомства.