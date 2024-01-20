20 января: что в этот день означает пасмурная погода

Какой православный праздник отмечают 20 января

20 января в церковном календаре – день памяти святого Евфимия Великого, или в народе — день Ефима. Жил он в V веке и был очень уважаемым среди людей. Когда Евфимию было 3 года, его отец умер, а мать отдала малыша на воспитание в монастырь. Уже в отрочестве мальчик подумывал о том, чтобы остаться в монастыре и служить Господу. Во взрослом возрасте ему захотелось одинокой жизни, а потому он ушел жить в пустыню.

Что нельзя делать 20 января

Запрещено выходить из дома после заката.

Не следует давать и брать деньги в долг.

Нельзя браться за тяжелый физический труд.

Народные приметы 20 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, такой она будет на Масленицу;

мороз и холод — они задержатся еще на неделю;

очень солнечный день — весна придет поздно;

на деревьях иней — до морозной осени;

мрачная погода — холода будут затяжными;

началась вьюга — она продлится семь дней;

вьюга — до ранней, но холодной весны.

В народном календаре дата называлась Евфимов день или Ефим Зимний. Крестьяне обращали внимание на погоду, чтобы понять, какой будет Масленица.

Именины 20 января празднуют:

Ефим,

Захар,

Лев,

Лаврентий,

Петр,

Мирослав,

Инна,

Римма.

Талисманом человека, рожденного 20 января, является лал (шпинель). Очень красив минерал красного цвета. Издавна верили, что лал способен подарить счастье в любви.

20 января родились:

1865 год — украинский ученый-экономист, государственный и общественный деятель Михаил Туган-Барановский;

1891 год — всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз Эльман Михаил Саулович;

1897 год — украинский писатель, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик, сотник Армии УНР Евгений Маланюк.

Важные и памятные даты 20 января в Украине и мире:

1265 год — Симон де Монфор впервые собирает Палату общин Английского парламента;

1320 год — впервые в Вавеле коронуют польского короля;

1633 год — 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправляется из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции;

1661 год — Ян II Казимир придает иезуитской коллегии во Львове «достоинство академии и титул университета»;

1841 год — британцы оккупируют остров Гонконг;

1892 год — в Олбане, штат Нью-Йорк, играют первую официальную баскетбольную игру;

1915 год — начинается Зимняя битва в Карпатах на Восточном фронте Первой мировой войны;

1918 год — в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;

1921 год — Великое национальное собрание Турции принимает первую конституцию страны;

1942 год — на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определяет пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса»;

1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты «Украинское слово»;

1945 год — в Вашингтоне проходит инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок;

1946 год — президент США Гарри Трумэн основывает Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ;

1958 год — в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;

1972 год — начинается вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была в 1965 году);

1996 год — лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат становится первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером;

1998 год — с небольшим преимуществом Вацлав Гавел во втором туре выборов повторно выигрывает президентские выборы в Чехии;

2001 год — по представлению прокуратуры президент Кучма уволен с должности Юлия Тимошенко, вице-премьер-министр правительства Виктора Ющенко, обвиненная в контрабанде, основании и сокрытии доходов;

2006 год — в Темзе почти у стен английского парламента обнаруживают кита, который заплыл туда во время прилива;

2017 год — 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп — самый старший на момент первой инаугурации.

20 января в Украине и мире отмечают:

20 января в Украине и мире празднуют Международный день принятия. Важное событие, имеющее трогательную историю. Началось все с девочки с инвалидностью Энни Хопкинс, столкнувшейся с предвзятым отношением, заниженными ожиданиями.

Однако Энни старалась не обращать на это внимание и достигала всего, что поставила перед собой. Она выиграла шоу талантов, пела в церковном хоре, заставила построить пандусы в 40 зданий кампуса, когда поступила в колледж. После учёбы она создала познавательный и юмористический канал на YouTube, где делилась своим опытом. 20 января 2009 года Энни ушла из жизни после усложнения медицинских процедур. Но ее семья и другие люди с инвалидностью смогли сохранить ее идеалы.

Также 20 января День АР Крым. Дата связана с проведенным в 1991 году референдумом, на котором 93% жителей полуострова выразили желание остаться в составе Украины. С начала 2014 года Автономная Республика Крым временно оккупирована и лишена всех полномочий, предоставленных украинской автономией. Однако действующие международные протоколы свидетельствуют, что Крым – это Украина.

А еще 20 января День видеокамеры. Именно в этот день 1982 года компания Sony Electronics представила первую видеокамеру, сразу поступившую в свободную продажу. Вклад этой компании в развитие современной техники трудно переоценить.

20 января празднуют День распространения знаний о пингвинах. Важный экологический праздник, который был создан, чтобы люди обратили внимание на эту удивительную птицу. Из-за действий человека пингвины могут быть стерты с лица планеты. Дату праздника выбрали неслучайно. Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.