2 січня: чому цього дня забороняється купатися

Яке православне свято відзначається 2 січня

2 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Сильвестра. Від 314 до 335 року він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.

Сильвестр був священником і часто надавав притулок мандрівникам. Коли в Римі переслідували християн, в його домі переховувався сам єпископ Тимофій. Попри всі репресії, єпископ продовжував проповідувати і розповсюджувати християнську віру. Коли Тимофія знайшли, то відразу стратили. Сильвестр таємно забрав і поховав тіло єпископа, за що його арештували і катували, змушуючи відректися від віри. Всі знущання витримав майбутній Папа. Коли правитель Рима помер, гоніння за християнами закінчилися.

Цікаво, що саме Сильвестр був тим, хто переконав імператора Костянтина хреститися.

Що не можна робити 2 січня

2 січня забороняється прати та прясти.

2 січня не можна виходити на вулицю, щоб не захворіти.

Не можна сьогодні погано думати про інших та лихословити.

2 січня намагайтеся не відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Заборонялося також купатися, щоб не змити щастя.

Народні прикмети 2 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо хмари йдуть проти вітру, скоро почнеться снігопад;

сині хмари означають, що буде тепло, а білі — на сильний вітер;

якщо 2 січня вечірня зоря рожева, а вранці сіро та похмуро — день буде ясним з легким вітерцем, а якщо зоря яскраво жовта, то погода буде сухою, але сильно вітряною;

якщо іній на деревах, то погода ясною буде;

якщо 2 січня вночі видно зорі, цього року можна чекати гарний врожай;

яка погода 2 січня, такою вона буде також в серпні: якщо на вулиці хуртовина — буде холодно і багато дощів, а якщо ясно і мороз — буде спека.

Дівчата цього дня збиралися на вечорниці, виготовляли прикраси. Особливо популярними були “голубці” в вигляді птахів. Для того, щоб їх створити, брали яєчну шкаралупу, робили два отвори по боках та просовували в них кольоровий папір. В наших предків фігурки птахів символізували сонце.

Важливі та пам’ятні дати 2 січня в Україні та світі:

1788 рік — Джорджія стає 4-им штатом США;

1835 рік — в Габрово відкривається перша в Болгарії світська школа;

1839 рік — Луї Даґером зроблене перше фотознімання Місяця;

1843 рік — в Дрездені відбувається перша постановка опери Ріхарда Вагнера “Летючий голландець”;

1870 рік — починається спорудження Бруклінського мосту;

1874 рік — іспанські кортеси змусили президента Костелара піти у відставку;

1882 рік — американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створює трест “Стандарт ойл”;

1936 рік — науковцями Володимиром Зворикіним та Джорджем Мортоном продемонстрована електронна трубка, чутлива до ультрафіолетових й інфрачервоних променів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення;

1944 рік — вперше гелікоптери застосували в бою;

1992 рік — Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України.

Іменини 2 січня святкують:

Данило,

Гнат,

Георгій,

Іван,

Юрій.

Талісманом людей, народжених 2 січня, є рубін. Цей камінь був відомий ще з давніх часів і носив тоді назву Яхонт. А ось індійці називають рубін “Ранта Радж”, що в перекладі означає “Цар самоцвітів”. Рубін видобувають в багатьох місцях по всьому світі, але найбільші його родовища в Кенії, Таїланді, Шрі-Ланці, Індії. Здавна вважалося, що цей камінь відрізняється силою зцілювати від багатьох хвороб.

2 січня народилися:

1841 рік — український культурно-освітній діяч, народознавець, Тадей Рильський;

1882 рік — видатний український археолог, Ярослав Пастернак;

1926 рік — українська поетеса, прозаїк, Віра Вовк;

1941 рік — український поет, перекладач, Олександр Мокровольський;

1975 рік — український футболіст, воротар, Олександр Шовковський.

2 січня в Україні і світі відзначають:

2 січня святкується День наукової фантастики. Якщо ви можете назвати себе прихильником наукової фантастики, тоді варто запам’ятати цю дату. Попри те, що свято не є офіційним, проте його підтримує чимало відомих світових організацій. Наприклад, американська кінокомпанія Hallmark Channel та міжнародне видавництво Scholastic Corporation, яке випускає комікси. Свято заснували в США і звідти воно розповсюдилося на інші країни.

Також 2 січня святкують Всесвітній день інтроверта. Святкування впровадили 2011 року, щоб поширити інформацію про те, що спосіб життя інтровертів є нормальним. Інтроверти часто заглиблюються в свої почуття і не бажають ділитися ними з людьми навколо. Проте такі дії не є приводом для глузування. Інтроверти продуктивно працюють наодинці, хоча можуть знаходитися і в колективі. Їм легше висловлювати думки не усно, а на папері. Тому їхні повідомлення завжди прості та лаконічні.

2 січня святкують цікаве свято Котячий Новий рік. Його придумала сімейна пара Том і Рут Рой, які проживають в США, в 2016 році. Вони стверджували, що такі прекрасні домашні улюбленці, як кішки, повинні мати свій Новий рік. А 2 січня ідеально підходить для цієї події, адже більшість людей відпочивають вдома і можуть присвятити пухнастикам весь свій вільний час.

А ще 2 січня святкується День мотивації та натхнення (Motivation and Inspiration Day). Мета цієї дати – створити для людей стимул, щоб рухатися у напрямку своєї мрії. Завдяки натхненню та мотивації в нашому житті з’являються нові речі, художники, музиканти та інші творці створюють світові шедеври, люди мріють про космос і вже роблять перші кроки для його заселення. Без мотивації життя було б сірим і одноманітним. Іноді всього одна фраза може перевернути життя і змусити діяти.