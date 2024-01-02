2 января: почему в этот день запрещается купаться

Какой православный праздник отмечается 2 января

2 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 до 335 года он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.

Сильвестр был священником и часто приютил путешественников. Когда в Риме преследовали христиан, в его доме скрывался сам епископ Тимофей. При всех репрессиях епископ продолжал проповедовать и распространять христианскую веру. Когда Тимофея нашли, сразу казнили. Сильвестр тайно унес и похоронил тело епископа, за что его арестовали и пытали, заставляя отречься от веры. Все издевательство выдержал будущий Папа. Когда правитель Рима умер, гонения за христианами окончились.

Интересно, что именно Сильвестр был тем, кто убедил императора Константина креститься.

Что нельзя делать 2 января

2 января запрещается стирать и прясть.

2 января нельзя выходить на улицу, чтобы не заболеть.

Нельзя сегодня плохо думать о других и злословить.

2 января старайтесь не отказывать нуждающимся в помощи.

Запрещалось также купаться, чтобы не смыть счастье.

Народные приметы 2 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад;

синие облака означают, что будет тепло, а белые — на сильный ветер;

если 2 января вечерняя заря розовая, а утром серо и пасмурно — день будет ясным с легким ветерком, а если заря ярко желтая, то погода будет сухой, но сильно ветреной;

если иней на деревьях, то погода будет ясной;

если 2 января ночью видны звезды, в этом году можно ожидать хороший урожай;

какая погода 2 января, такой она будет также в августе: если на улице метель — будет холодно и много дождей, а если ясно и мороз — будет жара.

Девушки в этот день собирались на вечерницы, изготовляли украшения. Особенно популярны были «голубцы» в виде птиц. Для того чтобы их создать, брали яичную скорлупу, делали два отверстия по бокам и продвигали в них цветную бумагу. У наших предков фигурки птиц символизировали солнце.

Важные и памятные даты 2 января в Украине и мире:

1788 год — Джорджия становится 4-м штатом США;

1835 год — в Габрово открывается первая в Болгарии светская школа;

1839 год — Луи Дагером сделана первая фотосъемка Луны;

1843 год — в Дрездене происходит первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец»;

1870 год — начинается строительство Бруклинского моста;

1874 год — испанские кортесы заставили президента Костелара уйти в отставку;

1882 год — американский промышленник Джон Дэвисон Рокфеллер создает трест «Стандарт ойл»;

1936 год — учеными Владимиром Зворикиным и Джорджем Мортоном продемонстрирована электронная трубка, чувствительная к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам. Достижения считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения;

1944 год — впервые вертолеты применили в бою;

1992 год — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признают независимость Украины.

Именины 2 января празднуют:

Даниил,

Игнат,

Георгий,

Иван,

Юрий.

Талисманом людей, рожденных 2 января, является рубин. Этот камень был известен еще с давних времен и носил тогда название Яхонт. А вот индийцы называют рубин «Ранта Радж», что в переводе означает «Царь самоцветов». Рубин добывают во многих местах по всему миру, но самые большие его месторождения в Кении, Таиланде, Шри-Ланке, Индии. Издавна считалось, что этот камень отличается силой исцелять от многих недугов.

2 января родились:

1841 год — украинский культурно-образовательный деятель, народовед, Фаддей Рыльский;

1882 год – выдающийся украинский археолог, Ярослав Пастернак;

1926 год — украинская поэтесса, прозаик, Вера Волк;

1941 год — украинский поэт, переводчик, Александр Мокровольский;

1975 год — украинский футболист, вратарь, Александр Шовковский.

2 января в Украине и мире отмечают:

2 января отмечается День научной фантастики. Если вы можете назвать себя поклонником научной фантастики, тогда стоит запомнить эту дату. Несмотря на то, что праздник не является официальным, он поддерживает немало известных мировых организаций. К примеру, американская кинокомпания Hallmark Channel и международное издательство Scholastic Corporation, выпускающее комиксы. Праздник основали в США и оттуда он распространился на другие страны.

Также 2 января празднуют Всемирный день интроверта. Празднование внедрили в 2011 году, чтобы распространить информацию о том, что образ жизни интровертов нормальный. Интроверты часто погружаются в свои чувства и не желают делиться ими с людьми вокруг. Однако такие действия не являются поводом для насмешки. Интроверты производительно работают в одиночку, хотя могут находиться и в коллективе. Им легче высказывать мнения не устно, а на бумаге. Поэтому их сообщения всегда просты и лаконичны.

2 января празднуют интересный праздник Кошачий Новый год. Его придумала семейная пара проживающих в США Том и Рут Рой в 2016 году. Они утверждали, что такие прекрасные домашние питомцы, как кошки, должны иметь свой Новый год. А 2 января идеально подходит для этого события, ведь большинство людей отдыхают дома и могут посвятить пушистикам все свое свободное время.

А еще 2 января отмечается День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day). Цель этой даты – создать для людей стимул, чтобы двигаться в направлении своей мечты. Благодаря вдохновению и мотивации в нашей жизни появляются новые вещи, художники, музыканты и другие создатели создают мировые шедевры, люди мечтают о космосе и уже делают первые шаги по его заселению. Без мотивации жизнь была бы серой и однообразной. Иногда одна фраза может перевернуть жизнь и заставить действовать.