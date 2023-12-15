15 грудня: що сталося цього дня та які свята відзначають

15 грудня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Павла Латрського. Народився у місті Олен, був візантійським ченцем. Рано залишився без батька, який загинув під час морського бою з арабами. Тому Павло та його брат Петро здобули освіту в монастирі святого Стефана (Фригія). Коли й мати померла, Павло став пастухом. Але згодом вирішив вирушити до монастиря біля гори Латр (нині територія Туреччини). Там він вів аскетичне життя.

Щодня Павло молився Богу, умертвляв своє тіло, спати на ліжко не лягав (чи не спав довгий час, чи спав біля дерева). Цим чоловік хотів повністю зрадити себе Господу. Згодом зрозумів, що цього мало і дав обітницю мовчання. Оселився він тоді в печері, а їжу отримував від пастуха, котрий випадково його там побачив. За ці старання отримав від Господа дар передбачення та чудотворення. Двічі їздив Павло на острів Самос, де збудував два монастирі.

Що не можна робити 15 грудня

Триває Різдвяний піст, тому потрібно відмовитись від їжі тваринного походження, молочної продукції, яєць.

Цілий день варто бути веселим, не сумувати, тоді отримаєте міцне здоров’я.

Стримуйте емоції, особливо негативні, і навіть не намагайтеся скаржитися на холод.

Народні прикмети та традиції 15 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня буде березень;

вдень мороз, а ввечері потеплішало — чекайте холоду;

дме північний вітер – будуть сильні морози;

на деревах видно іній – наступний рік буде врожайним;

кіт лізе на піч – до холоду;

синиці розкричалися з самого ранку – будуть морози;

цього дня великі кучугури снігу – літо буде теплим, але не спекотним.

Наші пращури вірили, що цей день найкращий час, щоб помиритися з тим, з ким давно перебуваєте у сварці. А ще варто повернути усі кошти, які ви раніше позичали.

Іменини 15 грудня зазначають:

Волимир,

Годислав,

Eлевтерій,

Павло,

Степане,

Теофілія,

Тіт,

Цезар.

Талісманом людини, народженої 15 грудня, є гіацинт. Різновид циркону з червоним забарвленням. Гарний мінерал був дуже популярний у давніх греків. А ще вважалося, що чесніше купець, що носить кільце з гіацинтом, тим яскравіше сяятиме камінь.

15 грудня народилися:

1804 рік – український математик Віктор Буняковський;

1883 рік – українська художниця, майстер декоративного розпису Ганна Собачко-Шостак;

1996 рік – український футболіст Олександр Зінченко.

Пам’ятні дати 15 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 грудня:

533 рік — візантійський генерал Велізарій перемагає в битві при Тікамероні вандалів на чолі з королем Гелімером;

1025 рік — під час підготовки походу на Сицилію проти арабів у віці близько 69 років померає Василь II Болгаробоєць, візантійський імператор;

1640 рік — герцог Жуан Браганський вступає на португальський престол під іменем Жуан IV;

1791 рік — у США вводять в дію десять поправок до Конституції;

1880 рік — Харківське товариство водопостачання будує перший водогін у Харкові;

1915 рік — в американській газеті New York Times вийшла стаття про геноцид вірмен в Османській імперії;

1917 рік — у Кишиневі проголошують Молдовську Демократичну Республіку;

1917 рік — Українська Центральна Рада приймає закон про створення Генерального суду;

1939 рік — В Атланті відбувається прем’єра фільму Дейвіда Селзніка за участю акторів Вів’єн Лі і Кларка Ґейбла”Розвіяні вітром”, поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл;

1950 рік — у Брюсселі підписують Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. — Всесвітня митна організація).

1961 рік — суд у Єрусалимі засуджує колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував “остаточним вирішенням єврейського питання”, до смертної кари;

1964 рік — у Канаді ухвалюють державний прапор із кленовим листом;

1966 рік — французький астроном Одуен Дольфюс відкриває супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм;

1970 рік — вперше здійснюють посадку космічного апарату з Землі на іншу планету;

1995 рік — на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку підписують договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї;

1995 рік — Європейський суд виносить рішення у так званій “справі Босмана”, яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці;

2000 рік — в Україні остаточно припиняє роботу Чорнобильська АЕС;

2000 рік — на знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасники акції “Україна без Кучми” встановлюють перші намети;

2006 рік — перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п’ятого покоління F-35 “Лайтнінг” II;

2008 рік — Чорногорія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;

2009 рік — відбувається перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner;

2018 рік — відновлюють автокефальну помісну Православну церкву України (утворилася 988).

В Україні та світі 15 грудня зазначають:

15 грудня в Україні святкують День працівників суду. Професійне свято було встановлене на державному рівні і є ще однією можливістю віддати почесті тим, хто несе відповідальність за справедливість у нашій країні. Свято створили 2000 року після підписання президентського указу. Дату ж для святкування обрали зовсім не випадково. Саме цього дня 1917 року в Україні (на той час Українська Народна Республіка) запровадили Генеральний суд, який був вищим органом судової системи.

Також 15 грудня День чаю. Це неофіційне свято, яке найбільше популярне у В’єтнамі, Індії, Шрі-Ланці, Індонезії, Непалі, Кенії, Бангладеші, Малайзії, Танзанії, Малаві. Дату святкування обрали на честь ухваення “Світової декларації Прав працівників чайної індустрії”.

А ще 15 грудня День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Головна місія UNEP полягає в тому, щоб забезпечити лідерство і заохотити партнерство у справі охорони довкілля.

15 грудня День потворного светра. Припадає на третю п’ятницю грудня і популярне у США. Свято досить цікаве і веселе, воно заохочує людей одягати найепатажніші теплі зимові светри.