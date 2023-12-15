15 декабря: что произошло в этот день и какие праздники отмечают

15 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Павла Латрского. Родился в городе Елен, был византийским монахом. Рано остался без отца, погибшего во время морского боя с арабами. Поэтому Павел и его брат Петр получили образование в монастыре святого Стефана (Фригия). Когда умерла и мать, Павел стал пастухом. Но впоследствии решил отправиться в монастырь у горы Латр (ныне территория Турции). Там он вел аскетичную жизнь.

Каждый день Павел молился Богу, умерщвлял свою плоть, спать на постель не ложился (или не спал долгое время, или спал у дерева). Этим мужчина хотел полностью предать себя Господу. Со временем понял, что этого мало и дал обет молчания. Поселился он тогда в пещере, а еду получал от пастуха, случайно его там увидевшего. За эти старания получил от Господа дар предвидения и чудотворения. Дважды ездил Павел на остров Самос, где построил два монастыря.

Что нельзя делать 15 декабря

Продолжается Рождественский пост, поэтому нужно отказаться от еды животного происхождения, молочной продукции, яиц.

Весь день стоит быть веселым, не унывать, тогда получите крепкое здоровье.

Сдерживайте эмоции, особенно отрицательные, а также не пытайтесь жаловаться на холод.

Народные приметы и традиции 15 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день таким будет март;

днем мороз, а вечером стало теплеть — ждите холода;

дует северный ветер — будут сильные морозы;

на деревьях виден иней — следующий год будет урожайным;

кот лезет на печь — к холоду;

синицы раскричались с самого утра — будут морозы;

в этот день большие сугробы снега — лето будет теплым, но не жарким.

Наши предки верили, что этот день лучшее время, чтобы помириться с тем, с кем давно находитесь в ссоре. А еще стоит вернуть все средства, которые вы раньше занимали.

Именины 15 декабря отмечают:

Волымир,

Годислав,

Eлевтерий,

Павел,

Степан,

Теофилия,

Тит,

Цезарь.

Талисманом человека, рожденного 15 декабря, является гиацинт. Разновидность циркона с красной окраской. Красивый минерал был очень популярен у древних греков. А еще считалось, чем честнее купец, носящий кольцо с гиацинтом, тем ярче будет сиять камень.

15 декабря родились:

1804 год – украинский математик Виктор Буняковский;

1883 год – украинская художница, мастер декоративной росписи Анна Собачко-Шостак;

1996 год – украинский футболист Александр Зинченко.

Памятные даты 15 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 декабря:

533 год — византийский генерал Велизарий побеждает в битве при Тикамероне вандалов во главе с королем Гелимером;

1025 год — во время подготовки похода на Сицилию против арабов в возрасте около 69 лет умер Василий II Болгаробоец, византийский император;

1640 год — герцог Жуан Браганский вступает на португальский престол под именем Жуан IV;

1791 год — в США вводят в действие десять поправок к Конституции;

1880 год — Харьковское общество водоснабжения строит первый водопровод в Харькове;

1915 год — в американской газете New York Times вышла статья о геноциде армян в Османской империи;

1917 год — в Кишиневе провозглашают Молдовскую Демократическую Республику;

1917 год — Украинская Центральная Рада принимает закон о создании Генерального суда;

1939 год — в Атланте проходит премьера фильма Дэвида Селзника с участием актеров Вивьен Ли и Кларка Гейбла «Развеянные ветром», поставленного по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл;

1950 год – в Брюсселе подписывают Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. – Всемирная таможенная организация).

1961 год — суд в Иерусалиме приговаривает бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего «окончательным решением еврейского вопроса», к смертной казни;

1964 год — в Канаде принимают государственный флаг с кленовым листом;

1966 год — французский астроном Одуэн Дольфюс открывает спутник Сатурна Янус, который раз в 4 года меняется орбитой со спутником Эпиметеем;

1970 год — впервые совершают посадку космического аппарата с Земли на другую планету;

1995 год — на 5-й встрече глав государств и правительств 10 стран Юго-Восточной Азии в Бангкоке подписывают договор, по которому этот регион провозглашен зоной, свободной от ядерного оружия;

1995 год — Европейский суд выносит решение по так называемому «делу Босмана», повлекшему за собой переворот в футбольной трансферной политике;

2000 год — в Украине окончательно прекращает работу Чернобыльская АЭС;

2000 год — в знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участники акции «Украина без Кучмы» устанавливают первые палатки;

2006 год — первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 «Лайтнинг» II;

2008 год — Черногория официально подает заявку на вступление в Европейский Союз;

2009 год — происходит первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner;

2018 год — восстанавливают автокефальную поместную Православную церковь Украины (образовалась 988).

В Украине и мире 15 декабря отмечают:

15 декабря в Украине празднуют День работников суда. Профессиональный праздник был установлен на государственном уровне и является еще одной возможностью воздать почести тем, кто несет ответственность за справедливость в нашей стране. Праздник был создан в 2000 году после подписания президентского указа. Дату же для празднования выбрали совсем не случайно. Именно в этот день 1917 года в Украине (в то время Украинская Народная Республика) был введен Генеральный суд, который был высшим органом судебной системы.

Также 15 декабря День чая. Это неофициальный праздник, наиболее популярный во Вьетнаме, Индии, Шри-Ланке, Индонезии, Непале, Кении, Бангладеше, Малайзии, Танзании, Малави. Дату празднования выбрали в честь принятия «Всемирной декларации Прав работников чайной индустрии».

А еще 15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP). Главная миссия UNEP состоит в том, чтобы обеспечить лидерство и поощрить партнерство по охране окружающей среды.

15 декабря День безобразного свитера. Приходится на третью пятницу декабря и популярно в США. Праздник довольно интересный и веселый, он поощряет людей одевать самые эпатажные теплые зимние свитера.