14 червня відбудеться “пряма лінія” для учасників бойових дій і родин загиблих воїнів

Інститут розвитку регіональної преси разом з Міністерством у справах ветеранів України 14 червня проведе “пряму лінію” для внутрішньо переміщених осіб, серед яких є учасники бойових дій і родини загиблих воїнів.

Під час “прямої лінії” з питаннями можуть звертатися внутрішньо переміщені особи, серед яких є учасники бойових дій та сім’ї загиблих військових.

На розгляд винесено такі теми:

надання статусу учасника бойових дій;

надання статусу особа з інвалідності внаслідок війни;

щодо статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;

грошові компенсації для отримання житла.

На запитання відповідатиме директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України Руслан Приходько.

Відбудеться “пряма лінія” у середу, 14 червня, з 14 до 16 години.

Номера “прямої лінії”:

Vodafone (050) 825 53 98;

Київстар (068) 801 88 52.

Також можна заздалегідь надіслати свої запитання:

електронною поштою за адресою: vpohelp23@gmail.com ,

, на автовідповідач за номерами (050) 825 53 98 та Київстар (068) 801 88 52.