14 червня відбудеться “пряма лінія” для учасників бойових дій і родин загиблих воїнів

Інститут розвитку регіональної преси разом з Міністерством у справах ветеранів України 14 червня проведе “пряму лінію” для внутрішньо переміщених осіб, серед яких є учасники бойових дій і родини загиблих воїнів.
Під час “прямої лінії” з питаннями можуть звертатися внутрішньо переміщені особи, серед яких є учасники бойових дій та сім’ї загиблих військових.
На розгляд винесено такі теми:
- надання статусу учасника бойових дій;
- надання статусу особа з інвалідності внаслідок війни;
- щодо статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;
- грошові компенсації для отримання житла.
На запитання відповідатиме директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України Руслан Приходько.
Відбудеться “пряма лінія” у середу, 14 червня, з 14 до 16 години.
Номера “прямої лінії”:
- Vodafone (050) 825 53 98;
- Київстар (068) 801 88 52.
Також можна заздалегідь надіслати свої запитання:
- електронною поштою за адресою: vpohelp23@gmail.com,
- на автовідповідач за номерами (050) 825 53 98 та Київстар (068) 801 88 52.