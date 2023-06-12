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14 июня состоится «прямая линия» для участников боевых действий и семей погибших воинов

14 июня состоится «прямая линия» для участников боевых действий и семей погибших воинов

Институт развития региональной прессы вместе с Министерством по делам ветеранов Украины 14 июня проведет «прямую линию» для внутренне перемещенных лиц, среди которых есть участники боевых действий и семьи погибших воинов.

Во время «прямой линии» с вопросами могут обращаться внутренне перемещенные лица, среди которых есть участников боевых действий и семьи погибши военные.

На рассмотрение вынесены такие темы:

  • предоставление статуса участника боевых действий;
  • предоставление статуса лицо по инвалидности в результате войны;
  • о статусе члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;
  • денежные компенсации для получения жилья

На вопросы будет отвечать директор Департамента социальной защиты Министерства по делам ветеранов Украины Руслан Приходько.

Состоится «прямая линия» в среду, 14 июня, с 14 до 16 часов.

Номера «прямой линии»:

  • Vodafone (050) 825 53 98;
  • Киевстар (068) 801 88 52.

Также можно заранее отправить свои вопросы:

  • электронной почте по адресу: vpohelp23@gmail.com,
  • на автоответчик по номерам (050) 825 53 98 и Киевстар (068) 801 88 52.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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