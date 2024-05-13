13 травня: День яблочного пирога та інші смачні і цікаві свята цього дня

День яблучного пирога

Свято вшановує один з найулюбленіших десертів, символізуючи тепло домашнього затишку та кулінарну традицію, що передається з покоління в покоління. Апетитний аромат свіжоспеченого яблучного пирога перш за все наповнює домівки цього дня в США, де відзначають це свято як національне.

Всесвітній день кульбаби

Цього дня ми привертаємо увагу до цієї дивовижної рослини, говоримо про її красу і важливість. Кульбаба не тільки прикрашає луги, але й має лікувальні властивості.

День народження застібки-липучки

На 13 травня приходиться день народження винаходу, що революціонізував світ моди та завдяки своїй зручності, став невід’ємною частиною повсякденного одягу. 13 травня 1958 році швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід.

День лепрекона

Свято прийшло до нас з ірландської міфології, де ці чарівні істоти – леприкони, маленькі чоловічки, символізують удачу та багатство.

Міжнародний день хумусу

В цей день ми віддає шану хумусу – популярній страві Близького Сходу, яка завоювала серця гурманів по всьому світу. Хумус – страва, схожа на соус. Її основа нут (турецький горох) відварений та перетертий до стану пюре. До нього додають тахіні (кунжутна паста), оливкову олію, лимонний сік та різноманітні спеції. Ця страва поширена в країнах Близького Сходу, а в Ізраїлі вважається національною.

Міжнародний тиждень коучингу

Цього понеділка в світі розпочинається тиждень коучингу, який підкреслює значення особистісного зростання та розвитку, а також важливість професійної підтримки в досягненні життєвих цілей.

День Незалежності Ізраїля

В самому Ізраїлі свято носить ім’я Йом а-Ацмаут, є днем національного гордості та святкування, що відображає історію та культурну спадщину країни. Дата святкування змінюється відповідно до єврейського календаря. У 2024 році День незалежності Ізраїлю припадає на 13 травня за григоріанським календарем. Свою незалежність країна здобула 14 травня 1948 року.

Історичні події, що стались 13 травня

13 травня сталися такі історичні події:

1501 — флорентійський мореплавець Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Христофор Колумб відкрив новий континент.

1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.

1846 — США офіційно оголосили війну Мексики.

1909 — розпочались перші в історії велоперегони «Джиро д’Італія».

1927 — засновано футбольний клуб «Динамо» (Київ).

1950 — в англійському Сільверстоуні відбулась перша в історії гонка «Формули-1».

1958 — швейцарський інженер Жорж де Местраль зареєстрував торгову марку Velcro для текстильної застібки-липучки.

1981 — замах на Папу Римського: на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Івана Павла II.

1989 — в Пекіні (Китай) близько двох тисяч студентів оголосили голодування на площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.

2014 — вибух на шахті в Сомі (Туреччина) — загинули 282 людини.

Особисточті, які народилися 13 травня

13 травня народилися такі відомі особистості: