13 мая: День яблочного пирога и другие вкусные и интересные праздники этого дня

День яблочного пирога

Праздник чествует один из самых любимых десертов, символизируя тепло домашнего уюта и кулинарную традицию, передаваемую из поколения в поколение. Аппетитный аромат свежеиспеченного яблочного пирога, прежде всего, наполняет дома этого дня в США, где отмечают этот праздник как национальный.

Всемирный день одуванчика

В этот день мы привлекаем внимание к этому удивительному растению, говорим о его красоте и важности. Одуванчик не только украшает щелочи, но и обладает лечебными свойствами.

День рождения застежки-липучки

На 13 мая приходится день рождения изобретения, революционизировавший мир моды и благодаря своему удобству ставший неотъемлемой частью повседневной одежды. 13 мая 1958 г. швейцарский ученый Жорж де Местраль получил патент на настоящее изобретение.

День лепрекона

Праздник пришел к нам из ирландской мифологии, где эти волшебные существа – леприконы, маленькие человечки, символизируют удачу и богатство.

Международный день хумуса

В этот день мы чтим хумуса — популярное блюдо Ближнего Востока, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Хумус – блюдо, похожее на соус. Ее основа нут (турецкий горох) отварен и перетерт до состояния пюре. В него добавляют тахини (кунжутная паста), оливковое масло, лимонный сок и различные специи. Это блюдо распространено в странах Ближнего Востока, а в Израиле считается национальным.

Международная неделя коучинга

В этот понедельник в мире начинается неделя коучинга, подчеркивающая значение личностного роста и развития, а также важность профессиональной поддержки в достижении жизненных целей.

День Независимости Израиля

В самом Израиле праздник носит имя Йом а-Ацмаут, является днем национальной гордости и празднования, отражающим историю и культурное наследие страны. Дата празднования меняется в соответствии с еврейским календарем. В 2024 году День независимости Израиля выпадает на 13 мая по григорианскому календарю. Свою независимость страна обрела 14 мая 1948 года.

Исторические события 13 мая

13 мая произошли следующие исторические события:

1501 — флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Христофор Колумб открыл новый континент.

1830 — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой.

1846 — США официально объявили войну Мексики.

1909 — начались первые в истории велогонки «Джиро д’Италия».

1927 — основан футбольный клуб «Динамо» (Киев).

1950 — в английском Сильверстоуне состоялась первая в истории гонка «Формулы-1».

1958 — швейцарский инженер Жорж де Местраль зарегистрировал торговую марку Velcro для текстильной застежки-липучки.

1981 — покушение на Папу Римского: на площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Иоанна Павла II.

1989 — в Пекине (Китай) около двух тысяч студентов объявили голодовку на площади Тяньаньмэнь, требуя проведения в Китае демократических реформ.

2014 — взрыв на шахте в Соме (Турция) — погибли 282 человека.

Личности, родившиеся 13 мая

13 мая родились такие известные личности: