13 мая: День яблочного пирога и другие вкусные и интересные праздники этого дня

13 мая 2024 года мир и Украина отмечают интересные и разнообразные праздники. Два из них посвящены пище: яблочный пирог и хумус. А еще сегодня День независимости Израиля, День лепрекона, начало недели коучинга и другие праздники.
День яблочного пирога
Праздник чествует один из самых любимых десертов, символизируя тепло домашнего уюта и кулинарную традицию, передаваемую из поколения в поколение. Аппетитный аромат свежеиспеченного яблочного пирога, прежде всего, наполняет дома этого дня в США, где отмечают этот праздник как национальный.
Всемирный день одуванчика
В этот день мы привлекаем внимание к этому удивительному растению, говорим о его красоте и важности. Одуванчик не только украшает щелочи, но и обладает лечебными свойствами.
День рождения застежки-липучки
На 13 мая приходится день рождения изобретения, революционизировавший мир моды и благодаря своему удобству ставший неотъемлемой частью повседневной одежды. 13 мая 1958 г. швейцарский ученый Жорж де Местраль получил патент на настоящее изобретение.
День лепрекона
Праздник пришел к нам из ирландской мифологии, где эти волшебные существа – леприконы, маленькие человечки, символизируют удачу и богатство.
Международный день хумуса
В этот день мы чтим хумуса — популярное блюдо Ближнего Востока, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Хумус – блюдо, похожее на соус. Ее основа нут (турецкий горох) отварен и перетерт до состояния пюре. В него добавляют тахини (кунжутная паста), оливковое масло, лимонный сок и различные специи. Это блюдо распространено в странах Ближнего Востока, а в Израиле считается национальным.
Международная неделя коучинга
В этот понедельник в мире начинается неделя коучинга, подчеркивающая значение личностного роста и развития, а также важность профессиональной поддержки в достижении жизненных целей.
День Независимости Израиля
В самом Израиле праздник носит имя Йом а-Ацмаут, является днем национальной гордости и празднования, отражающим историю и культурное наследие страны. Дата празднования меняется в соответствии с еврейским календарем. В 2024 году День независимости Израиля выпадает на 13 мая по григорианскому календарю. Свою независимость страна обрела 14 мая 1948 года.
Исторические события 13 мая
13 мая произошли следующие исторические события:
- 1501 — флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Христофор Колумб открыл новый континент.
- 1830 — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой.
- 1846 — США официально объявили войну Мексики.
- 1909 — начались первые в истории велогонки «Джиро д’Италия».
- 1927 — основан футбольный клуб «Динамо» (Киев).
- 1950 — в английском Сильверстоуне состоялась первая в истории гонка «Формулы-1».
- 1958 — швейцарский инженер Жорж де Местраль зарегистрировал торговую марку Velcro для текстильной застежки-липучки.
- 1981 — покушение на Папу Римского: на площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Иоанна Павла II.
- 1989 — в Пекине (Китай) около двух тысяч студентов объявили голодовку на площади Тяньаньмэнь, требуя проведения в Китае демократических реформ.
- 2014 — взрыв на шахте в Соме (Турция) — погибли 282 человека.
Личности, родившиеся 13 мая
13 мая родились такие известные личности:
- 1794 — Луи-Леопольд Робер, швейцарский художник и гравер.
- 1838 — Рафаэлло Джованьйоли, итальянский писатель.
- 1840 — Альфонс Доде, французский писатель.
- 1849 — Афанасий Мирный, украинский писатель
- 1857 — Рональд Росс, британский врач и паразитолог, лауреат Нобелевской премии 1902 года.
- 1882 — Жорж Брак, французский живописец.
- 1937 — Роджер Желязны, американский писатель-фантаст польского происхождения.
- 1950 — Питер Гебриэл, британский певец.
- 1950 — Стиви Вандер, американский певец.
- 1961 — Деннис Родман, американский баскетболист.
- 1983 — Грегори Лемаршаль, французский певец
- 1986 — Роберт Паттинсон, британский актер.