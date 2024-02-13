13 лютого сотні одеситів залишилися без світла: адреси

Сьогодні, 13 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Мала Арнаутська, 90-94, 96-98, 107-113,
- Нова 10-16,
- Ковальська, 39-59,
- Преображенська, 35-78,
- Єврейська, 36-58,
- пров. Онілової, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14,
- сквер Старобазарний, 3,7,
- Троїцька, 45-60,
- Успенська, 60-105,
- просп. Олександрівський, 3-11,27,
- Велика Арнаутська, 82-99,
- Ніжинська, 64,65,66,72,
- Тираспольська, 1-12,
- Жуковського, 27-39,
- Пішеніна, 28-111,
- пров. Герцена, 2-11,51,
- Пантелеймонівська, 5-34,
- Новосельського, 88-110,
- Канатна, 71-84,
- пл. Куликове Поле,
- пров. Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
- Ковальська, 44-52,
- Семінарська, 1,1/корп.2,1/корп.3,1/корп.5,1/корп.6,
- просп. Гагаріна, 6а,8а,
- Єфимова, 2-19,
- Шота Руставелі, 23а,23б,
- Композитора Лятошинського (Перечечка) 1-13,
- Ференца Ліста (Єліна) 10-56,
- Ближні Млини (Кондренка), 9,11а,
- Бреуса, 64-88,
- Вронського, 26,
- Спартаківська, 1-21,
- пров. Парашутний, 3б-26,
- пров. Спартаківський, 1-33,
- пров. Нечипоренка, 4-14,
- пров. Покровський, 3,5,
- Новосельського, 84-99,
- Базарна, 100, 92.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- просп. Небесної Сотні, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б
Північний РЕМ
Роботи до 18.00.
- Вишнева, 1-43, 2-40,
- пров. Вишневий, 2а-14а.