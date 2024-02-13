Новини Одеси та Одеської області

13 лютого сотні одеситів залишилися без світла: адреси

13 лютого сотні одеситів залишилися без світла: адреси

Сьогодні, 13 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Мала Арнаутська, 90-94, 96-98, 107-113,
  • Нова 10-16,
  • Ковальська, 39-59,
  • Преображенська, 35-78,
  • Єврейська, 36-58,
  • пров. Онілової, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14,
  • сквер Старобазарний, 3,7,
  • Троїцька, 45-60,
  • Успенська, 60-105,
  • просп. Олександрівський, 3-11,27,
  • Велика Арнаутська, 82-99,
  • Ніжинська, 64,65,66,72,
  • Тираспольська, 1-12,
  • Жуковського, 27-39,
  • Пішеніна, 28-111,
  • пров. Герцена, 2-11,51,
  • Пантелеймонівська, 5-34,
  • Новосельського, 88-110,
  • Канатна, 71-84,
  • пл. Куликове Поле,
  • пров. Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
  • Ковальська, 44-52,
  • Семінарська, 1,1/корп.2,1/корп.3,1/корп.5,1/корп.6,
  • просп. Гагаріна, 6а,8а,
  • Єфимова, 2-19,
  • Шота Руставелі, 23а,23б,
  • Композитора Лятошинського (Перечечка) 1-13,
  • Ференца Ліста (Єліна) 10-56,
  • Ближні Млини (Кондренка), 9,11а,
  • Бреуса, 64-88,
  • Вронського, 26,
  • Спартаківська, 1-21,
  • пров. Парашутний, 3б-26,
  • пров. Спартаківський, 1-33,
  • пров. Нечипоренка, 4-14,
  • пров. Покровський, 3,5,
  • Новосельського, 84-99,
  • Базарна, 100, 92.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • просп. Небесної Сотні, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б

Північний РЕМ

Роботи до 18.00.

  • Вишнева, 1-43, 2-40,
  • пров. Вишневий, 2а-14а.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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