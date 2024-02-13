Новости Одессы и Одесской области

13 февраля сотни одесситов остались без света: адреса

13 февраля сотни одесситов остались без света: адреса

Сегодня, 13 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Малая Арнаутская, 90-94, 96-98, 107-113,
  • Новая 10-16,
  • Ковальская, 39-59,
  • Преображенская, 35-78,
  • Еврейская, 36-58,
  • пер. Ониловой, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14,
  • сквер Старобазарный, 3,7,
  • Троицкая, 45-60,
  • Успенская, 60-105,
  • просп. Александровский, 3-11,27,
  • Большая Арнаутская, 82-99,
  • Нежинская, 64,65,66,72,
  • Тираспольская, 1-12,
  • Жуковского, 27-39,
  • Пишенина, 28-111,
  • пер. Герцена, 2-11,51,
  • Пантелеймоновская, 5-34,
  • Новосельского, 88-110,
  • Канатная, 71-84,
  • пл. Куликово Поле,
  • пер. Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
  • Ковальская, 44-52,
  • Семинарская, 1,1/корп.2,1/корп.3,1/корп.5,1/корп.6,
  • просп. Гагарина, 6а,8а,
  • Ефимова, 2-19,
  • Шота Руставели, 23а,23б,
  • Композитора Лятошинского (Перечечка) 1-13,
  • Ференца Листа (Елина) 10-56, Ближние Мельницы (Кондренко), 9,11а,
  • Бреуса, 64-88,
  • Вронского, 26,
  • Спартаковская, 1-21,
  • пер. Парашютный, 3б-26,
  • переулок Спартаковский, 1-33,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Покровский, 3,5,
  • Новосельского, 84-99,
  • Базарная, 100, 92.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • просп. Небесной Сотни, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б

Северный РЭС

Работы до 18.00.

  • Вишневая, 1-43, 2-40,
  • переулок Вишневый, 2а-14а.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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