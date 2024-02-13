13 февраля сотни одесситов остались без света: адреса

Сегодня, 13 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Малая Арнаутская, 90-94, 96-98, 107-113,
- Новая 10-16,
- Ковальская, 39-59,
- Преображенская, 35-78,
- Еврейская, 36-58,
- пер. Ониловой, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14,
- сквер Старобазарный, 3,7,
- Троицкая, 45-60,
- Успенская, 60-105,
- просп. Александровский, 3-11,27,
- Большая Арнаутская, 82-99,
- Нежинская, 64,65,66,72,
- Тираспольская, 1-12,
- Жуковского, 27-39,
- Пишенина, 28-111,
- пер. Герцена, 2-11,51,
- Пантелеймоновская, 5-34,
- Новосельского, 88-110,
- Канатная, 71-84,
- пл. Куликово Поле,
- пер. Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9,
- Ковальская, 44-52,
- Семинарская, 1,1/корп.2,1/корп.3,1/корп.5,1/корп.6,
- просп. Гагарина, 6а,8а,
- Ефимова, 2-19,
- Шота Руставели, 23а,23б,
- Композитора Лятошинского (Перечечка) 1-13,
- Ференца Листа (Елина) 10-56, Ближние Мельницы (Кондренко), 9,11а,
- Бреуса, 64-88,
- Вронского, 26,
- Спартаковская, 1-21,
- пер. Парашютный, 3б-26,
- переулок Спартаковский, 1-33,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- переулок Покровский, 3,5,
- Новосельского, 84-99,
- Базарная, 100, 92.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- просп. Небесной Сотни, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б
Северный РЭС
Работы до 18.00.
- Вишневая, 1-43, 2-40,
- переулок Вишневый, 2а-14а.