11 вересня через ремонтні роботи частина одеситів залишилася без світла (адреси)

У середу, 11 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора. При цьому стабілізаційних відключень сьогодні не буде.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Ольги Благовидової (Кострова),
- О. Косяченка,
- Святослава Ріхтера, 33, 44 – 94А,
- Тетяни Тесс,
- дорога Овідіопольська, 3/1.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27,
- 7-а Пересипська, 8-52,
- 9-а Пересипська, 7-А,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Каришковського,
- Локомотивна, 1, 1-а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- Ринкова, 7,
- провулки з 1-ого по 13-й Чорноморський,
- пров. 1-й , 2-й,3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- Балтський,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10