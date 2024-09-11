Новини Одеси та Одеської області

11 вересня через ремонтні роботи частина одеситів залишилася без світла (адреси)

11 вересня через ремонтні роботи частина одеситів залишилася без світла (адреси)

У середу, 11 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора. При цьому стабілізаційних відключень сьогодні не буде.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00: 

  • Ольги Благовидової (Кострова),
  • О. Косяченка,
  • Святослава Ріхтера, 33, 44 – 94А,
  • Тетяни Тесс,
  • дорога Овідіопольська, 3/1.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00: 

  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27,
  • 7-а Пересипська, 8-52,
  • 9-а Пересипська, 7-А,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Каришковського,
  • Локомотивна, 1, 1-а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
  • Ринкова, 7,
  • провулки з 1-ого по 13-й Чорноморський,
  • пров. 1-й , 2-й,3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • Балтський,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10
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