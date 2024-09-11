11 сентября из-за ремонтных работ часть одесситов осталась без света (адреса)

В среду, 11 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим, часть улиц Одессы останется без света до вечера. При этом стабилизационных отключений сегодня не будет.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Ольги Благовидовой (Кострова),
- О. Косяченко,
- Святослава Рихтера, 33, 44 – 94А,
- Татьяны Тесс,
- дорога Овидиопольская, 3/1.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27,
7-я Пересыпская, 8-52,
9-я Пересыпская, 7-А,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Карышковского,
- Локомотивная, 1, 1-я, 7, 9, 9 , 21, 23а, 25, 27,
- Рыночная, 7,
- переулки с 1-го по 13-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- Балтский,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3 — 10