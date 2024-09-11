Новости Одессы и Одесской области

11 сентября из-за ремонтных работ часть одесситов осталась без света (адреса)

11 сентября из-за ремонтных работ часть одесситов осталась без света (адреса)

В среду, 11 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим, часть улиц Одессы останется без света до вечера. При этом стабилизационных отключений сегодня не будет.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ольги Благовидовой (Кострова),
  • О. Косяченко,
  • Святослава Рихтера, 33, 44 – 94А,
  • Татьяны Тесс,
  • дорога Овидиопольская, 3/1.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34,
    3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27,
    7-я Пересыпская, 8-52,
    9-я Пересыпская, 7-А,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Карышковского,
  • Локомотивная, 1, 1-я, 7, 9, 9 , 21, 23а, 25, 27,
  • Рыночная, 7,
  • переулки с 1-го по 13-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • Балтский,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3 — 10
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