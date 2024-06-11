11 июня Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько продлится

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 6 началась в понедельник утром, 10 июня. Она продлится 2-3 дня, и по некоторым прогнозам — задержится до 12 июня. Только 13 июня магнитосфера стабилизируется.

По более ранним прогнозам специалистов, 9-11 июня нас должна была ожидать умеренная магнитная буря. Однако влияние вспышек на Солнце стало сильнее. Еще одна мощная магнитная буря накроет Землю также на этой неделе — 15 июня. Она также достигнет красного уровня К-индекса 5-6.

Что такое магнитная буря

Взрывы и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 — слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 — это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.

И чем выше К-индекс — тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 — возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.