11 июня Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько продлится

Во вторник, 11 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 6 началась в понедельник утром, 10 июня. Она продлится 2-3 дня, и по некоторым прогнозам — задержится до 12 июня. Только 13 июня магнитосфера стабилизируется.
По более ранним прогнозам специалистов, 9-11 июня нас должна была ожидать умеренная магнитная буря. Однако влияние вспышек на Солнце стало сильнее. Еще одна мощная магнитная буря накроет Землю также на этой неделе — 15 июня. Она также достигнет красного уровня К-индекса 5-6.
Что такое магнитная буря
Взрывы и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 — слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 — это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.
И чем выше К-индекс — тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 — возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют:
- не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь;
- исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость;
- не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов;
- не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии;
- избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма. При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.