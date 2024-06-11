11 червня в деяких будинках Одеси до вечора не буде світла (адреси)

У вівторок, 11 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до 19:00.
Центральний РЕМ
- Ближні Млини ( Кондренка), 97,97а,99,
- Малішевського (Гастелло),
- Квіткова,
- Квітнева,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонна,
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- Косяченко Олексія,
- Йозеф Прибіка (Мінська),
- Платанова,
- Радісна, 114, 116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, 29-39 (непарні), 36-44 (парні),
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Фонтанська дорога, 43, 45, 47,
- пров. Економічний, 1, 3, 5,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий.