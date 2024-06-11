11 июня в некотрых домах Одессы до вечера не будет света (адреса)

11 июня в некотрых домах Одессы до вечера не будет света (адреса)

Во вторник, 11 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 19:00.

Центральный РЭС

  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99,
  • Малишевского (Гастелло),
  • Квиткова,
  • Апрельская,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонная,
  • Николая Лысенко (Корнюшина),
  • Косяченко Алексея,
  • Йозеф Прибика (Минская),
  • Платанова,
  • Радостная, 114, 116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская, 29-39 (нечетные), 36-44 (четные),
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • Фонтанская дорога, 43, 45, 47,
  • пер. Экономический, 1, 3, 5,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый.

 

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