11 июня в некотрых домах Одессы до вечера не будет света (адреса)

Во вторник, 11 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 19:00.
Центральный РЭС
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99,
- Малишевского (Гастелло),
- Квиткова,
- Апрельская,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонная,
- Николая Лысенко (Корнюшина),
- Косяченко Алексея,
- Йозеф Прибика (Минская),
- Платанова,
- Радостная, 114, 116,
- Святослава Рихтера,
- Сельская, 29-39 (нечетные), 36-44 (четные),
- Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Фонтанская дорога, 43, 45, 47,
- пер. Экономический, 1, 3, 5,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый.