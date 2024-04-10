10 квітня в Одесі масово відключають світло: адреси

У середу, 10 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, багато одеситів залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- М.Арнаутська, 90-113,
- Ковальська, 19-59,
- Преображенська, 27-82,
- Єврейська, 36-58,
- Тираспольська, 1-12,
- пров. Онілової, 3-14,
- сквер Старобазарний, 3-7,
- Троїцька, 45-60,
- Успенська, 60-105,
- пр. Українських Героїв (Олександровський просп.), 3-27,
- Пл. Соборна, 1,
- В.Арнаутська, 80-111,
- Л.Товстого, 17-19,
- Спірідонивська, 12-21,
- Базарна, 92-100,
- Ніжинська, 64-72,
- Жуковського, 27-39,
- Новосельського, 84-110,
- пров. Успенський, 3-23,
- пл. В.Холодної, 1,3,
- пров. Нечипоренко, 4-14,
- пров. Покровський, 3, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 2-195,
- пров. 1й Рівності, 1-197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106-129,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Костанді, 14-77,
- пров. 2й, 3й Український, 1-12,
- Академічна, 1-52,
- Тімірязєва, 34-84,
- Г.Ахматової, 1-40,
- Ялинкова, 2-58,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Баштанна, 2-16,
- Купріна, 7-54,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1й,2й Академічний, 1-21,
- Дачна, 3-30,
- Львівська, 7-52,
- Сумська, 3-69,
- пров. 2й Дачний, 1-9,
- пров. Львівський, 2-76,
- Гаршина, 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Китобійна, 2-92,
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-51,
- Сергія Шелухина (Ол.Невського), 1-33,
- Педагогічна, 21, Чернігівська, 1-24,
- пров. 1й, 2й Китобійний, 1-50,
- І.Вазова, 9,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- Вертелецького, 7б,13,
- Д.Донського, 1-45,
- Левкоєва, 1-7,
- Лядова, 1-15,
- Немир.-Данченка, 10-16,
- Рясна (Обільна), 1-35,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5, 5а,
- Собінова, 15-20,
- Флотська, 4-21,
- пров. 1й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-23,
- Архітектурна, 10-14,
- Драгоманова (Достоєвського), 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1-3,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Климовича (пров. 1-й Ол.Невського),
- пров. Чехівського (пров. 2-й Ол.Невського),
- пров. Василя Кричевського (пров. 3-й Ол.Невського),
- пров. Павла Чубинського (пров. 4й Ол.Невського), 2-8,
- Харківська, 1-20,
- пров. 1й Юннатів, 1-12,
- Наукова (Шишкіна), 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- Костанді, 60,
- Харківська, 20б,
- Левітана, 19 з корпусами,
- пров. Філософський (пров. Шишкіна),
- пров. Математичний (2-й пров. Шишкіна),
- пров. Біологічний (3й пров. Шишкіна)1-20,
- пров. 2й,3й Костанді, 2-8,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Д.Донського, 2а, 3,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1-12.
Роботи до 18.00
- Раллі (Ляпідєвського), 3-16,
- Фонтанська дор., 141,141а,
- пров. Ванний, 3-9.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Просп. Добровольського, 100-104.