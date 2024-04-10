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10 квітня в Одесі масово відключають світло: адреси

10 квітня в Одесі масово відключають світло: адреси

У середу, 10 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, багато одеситів залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00  

  • М.Арнаутська, 90-113,
  • Ковальська, 19-59,
  • Преображенська, 27-82,
  • Єврейська, 36-58,
  • Тираспольська, 1-12,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • сквер Старобазарний, 3-7,
  • Троїцька, 45-60,
  • Успенська, 60-105,
  • пр. Українських Героїв (Олександровський просп.), 3-27,
  • Пл. Соборна, 1,
  • В.Арнаутська, 80-111,
  • Л.Товстого, 17-19,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Базарна, 92-100,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Жуковського, 27-39,
  • Новосельського, 84-110,
  • пров. Успенський, 3-23,
  • пл. В.Холодної, 1,3,
  • пров. Нечипоренко, 4-14,
  • пров. Покровський, 3, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 2-195,
  • пров. 1й Рівності, 1-197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106-129,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Костанді, 14-77,
  • пров. 2й, 3й Український, 1-12,
  • Академічна, 1-52,
  • Тімірязєва, 34-84,
  • Г.Ахматової, 1-40,
  • Ялинкова, 2-58,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Баштанна, 2-16,
  • Купріна, 7-54,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1й,2й Академічний, 1-21,
  • Дачна, 3-30,
  • Львівська, 7-52,
  • Сумська, 3-69,
  • пров. 2й Дачний, 1-9,
  • пров. Львівський, 2-76,
  • Гаршина, 8-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Китобійна, 2-92,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1-51,
  • Сергія Шелухина (Ол.Невського), 1-33,
  • Педагогічна, 21, Чернігівська, 1-24,
  • пров. 1й, 2й Китобійний, 1-50,
  • І.Вазова, 9,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Д.Донського, 1-45,
  • Левкоєва, 1-7,
  • Лядова, 1-15,
  • Немир.-Данченка, 10-16,
  • Рясна (Обільна), 1-35,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5, 5а,
  • Собінова, 15-20,
  • Флотська, 4-21,
  • пров. 1й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-23,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Драгоманова (Достоєвського), 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1-3,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Климовича (пров. 1-й Ол.Невського),
  • пров. Чехівського (пров. 2-й Ол.Невського),
  • пров. Василя Кричевського (пров. 3-й Ол.Невського),
  • пров. Павла Чубинського (пров. 4й  Ол.Невського), 2-8,
  • Харківська, 1-20,
  • пров. 1й Юннатів, 1-12,
  • Наукова (Шишкіна), 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • Костанді, 60,
  • Харківська, 20б,
  • Левітана, 19 з корпусами,
  • пров. Філософський (пров. Шишкіна),
  • пров. Математичний (2-й пров. Шишкіна),
  • пров. Біологічний (3й пров. Шишкіна)1-20,
  • пров. 2й,3й Костанді, 2-8,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Д.Донського, 2а, 3,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12.

Роботи до 18.00

  • Раллі (Ляпідєвського), 3-16,
  • Фонтанська дор., 141,141а,
  • пров. Ванний, 3-9.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Просп. Добровольського, 100-104.
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